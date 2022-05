Cna, si aprono a Roma gli Stati generali della comunicazione

Articolo : Aziende senza operai specializzati Cna lancia un corso per i diplomati

Roma, 9 maggio 2022 – Si aprono a Roma gli Stati generali della comunicazione organizzati da Cna. Due giorni di dibattito tra esperti del settore con l'obiettivo di offrire spunti e riflessioni sulle best practises di comunicazione e costruire un progetto di informazione per far crescere la cultura dell’interazione della comunicazione.

L'iniziativa, che si svolge all'hotel Eurostars Roma Aeterna, sarà aperta dal presidente di Cna Dario Costantini. Seguiranno gli interventi dei direttori di alcuni importanti quotidiani: Stefano Feltri del Domani, Claudio Cerasa de Il Foglio, Agnese Pini de La Nazione. Nella giornata conclusiva di martedì 10 maggio è previsto l'intervento, tra gli altri, dell'attore e psicologo Paolo Vergnani.