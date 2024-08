Claudia Schiffer compie 54 anni e riparte nella moda dalla Toscana

Firenze, 25 agosto 2024 – Può sembrare incredibile, ma da ragazza Claudia Schiffer si vergognava di essere alta 1 metro e 80. Era nata a Rheinberg nell'allora Germania Ovest e voleva diventare avvocato come il padre. Poi la svolta quando venne notata a Dussendorf da Michael Levaton a capo di una società di modelle e divenne subito nel 1987 testimonial di Chanel. I lunghi capelli biondi, le gambe chilometriche, ma soprattutto un irresistibile broncetto alla Brigitte Bardot: appena apparsa sulla passerella, reincarnazione della bambola Barbie, non vi furono dubbi: Claudia Schiffer sarebbe diventata la "regina" delle top model. Di quel gruppo di straordinarie bellezze che, negli anni Novanta, conquistarono il fashion system e le copertine dei più prestigiosi magazine della moda, toccando la cifra record di 700 cover. Ma soprattutto, Schiffer ha incarnato il prototipo della bellezza perfetta, divenendo anche il parametro di riferimento fisico, purtroppo irraggiungibile, di intere generazioni di ragazzine. Oggi "Queen Claudia", nata nel 1970 a Rheinberg, in Germania, spegne 54 candeline. Ma il mito della sua statuaria perfezione è ancora vivo. Claudia è ancora sul podio delle super modelle che hanno stravolto il fashion system negli anni Novanta, contese dagli stilisti a suon di compensi stellari. Schiffer ha indossato alcuni dei look più emblematici di tutte le più grandi griffe. È stata un mito della bellezza di quel periodo, raggiungendo un posto nel Guinness dei primati per essere apparsa sul maggior numero di copertine dei magazine della moda. E ora ha deciso di tornare alla moda, e di ripartire proprio dalla Toscana. Ed eccola ora, a 54 anni, diventare la protagonista della campagna pubblicitaria di Ermanno Scervino, il re della Sport Couture con atelier e azienda alle porte di Firenze, per l’autunno-inverno 2024-2025. Le foto la ritraggono a tutta seduzione coi capelli lunghi bagnati e la canottiera o avvolta nel piumino couture corto e molto couture con le chiome folte di sempre, e sono state scattate a Londra da Luigi & Iango famosi fotografi di moda con Sissy Vian come Stylist, e con la direzione artistica dello stesso Ermanno Scervino a Londra insieme all’amministratore unico Toni Scervino. Ora Claudia indossa pezzi come uno shearling ricamato e un grosso cardigan maschile, incarnando perfettamente il tema "Sport Couture" della campagna Autunno Inverno 2024 – 2025. La collezione comprende anche forme anatomiche e giacche scolpite, che celebrano l'artigianalità e il savoir-faire italiano.

Nasce oggi

Guillaume Apollinaire nato il 26 agosto del 1880 a Roma. Una delle frasi di questo celebre e irrequieto poeta e scrittore francese sostenitore del Futurismo, recita così: “Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità. Ed essere semplicemente felici.”