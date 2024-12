Civitella, I concittadini Leprai e Restuccia terzi ai campionati del mondo di danza sportiva

Arezzo, 5 dicembre 2024 – Podio per due atleti di Viciomaggio, frazione del Comune di Civitella in Val di Chiana, arrivato nel 2024 dalla danza sportiva. I concittadini Nicola Leprai e Martina Restuccia, aggiungono al loro già ricco palmares il terzo posto ai campionati del mondo di danza sportiva, che si sono tenuti a Samorin, in Slovacchia.

Sabato 30 novembre nella location dell'innovativo e moderno complesso dell'X-Bionic Sphere di Samorin, in Slovacchia, si è svolto il Campionato del Mondo WDSF Showdance Latin Professional Division dove la coppia formata da Nicola Leprai e Martina Restuccia si è resa protagonista aggiudicandosi la terza posizione del podio.

I due neo medagliati, che a seguito della vittoria della Supercoppa organizzata dalla Federazione Italiana per la danza sportiva avevano acquisito il diritto a partecipare ai mondiali, hanno gareggiato nella categoria Showdance Latin Professional Division esibendosi con il loro ‘Yin Yang’, un vero e proprio show a metà tra la filosofia e la danza. La coppia, insegnanti della scuola di ballo Asd Arcobaleno Arezzo, già laureatisi campioni italiani nel 2023 per le danze Latino-Americane professionisti, vanta nel proprio palmares più di 20 finali in ambito internazionale.

A Martina e Nicola sono giunti i complimenti anche da parte del Sindaco di Civitella Andrea Tavarnesi per “un risultato che oltre a portare all’onore delle cronache sportive la nostra comunità portando in alto il tricolore premia questo ulteriore traguardo raggiunto nella loro già brillante carriera”.