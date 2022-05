"Chiede il biglietto, capotreno aggredita"

Firenze, 1 maggio 2022 - Ennesimo caso di una aggressione ai danni di una capotreno a Firenze. A denunciarla è Diego Crocetti, Coordinatore Forza Italia Capraia e Limite (Firenze), che racconta quel che è capitato giovedì sera.

“Come spesso mi accade quando faccio il turno pomeridiano, ho preso il regionale 18339 delle ore 23.07, da Firenze Santa Maria Novella per Livorno. Poco dopo la fermata di Firenze Rifredi la capotreno in servizio ha incominciato a fare quello per cui è pagata, ovvero il controllo dei biglietti. Numerosi sono stati i “portoghesi” sanzionati, ma purtroppo tutto ciò ha dato fastidio ad alcuni di loro che si sono ribellati, aggredendo fisicamente e verbalmente la capotreno. In particolar modo due di loro si sono rivelati molto agguerriti, il primo a cui era stata contestato il fatto di potare una bicicletta ingombrante e di non aver pagato il biglietto le ha inveito contro una serie di sproloqui e anche gli altri passeggeri che sono intervenuti in suo soccorso non sono stati risparmiati. Il secondo invece alla richiesta di ricevere un documento da parte della capotreno, per elevare una contravvenzione, per mancanza di titolo, non ha esitato a metterle le mani addosso intimandole di lasciarlo in pace, pena la sua incolumità fisica”.