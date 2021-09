Firenze, 7 settembre 2021 - Emanuele Impellizzeri, l'uomo di 38 anni arrestato a Firenze con l'accusa di aver ucciso Chiara Ugolini in provincia di Verona, avrebbe graffi al volto e anche al collo. Segno, per gli investigatori, che la vittima, 27 anni, negoziante, sorpresa in casa, avrebbe lottato con chi l'ha uccisa.

L'uomo è stato bloccato dalla polizia stradale mentre in moto viaggiava dalla provincia di Verona verso sud. Lo hanno individuato a Firenze Impruneta e ora è nel carcere di Sollicciano. Impellizzeri ha ammesso di essere entrato in casa e di aver spinto la ragazza.

Ma la ragazza presentava un'unica fuoriuscita di sangue dalla bocca, compatibile con l'ipotesi di emorragia interna, ma nessun segno di contusione al corpo o alla testa. Ciò renderebbe meno solida l'ipotesi di una spinta, che l'avrebbe fatta cadere a terra, come detto da Impellizeri.

Nella giornata di mercoledì intanto si svolgerà l'autopsia sul corpo della giovane. Chiara Ugolini è stata sorpresa mentre si stava vestendo. Non ha subito violenza sessuale ma l'aggressione sarebbe comunque stata a sfondo sessuale.

«Tu sei e resterai per sempre la mia metà, la parte che mi completa, la mia ragione di vivere. Abbiamo passato mille avventure, ma era solo l'inizio, avevamo migliaia di progetti insieme rimasti in sospeso. Ma non ti preoccupare amore mio, ti porterò per sempre con me, dentro al mio cuore».

Così, in un posto su Instagram, Daniel Bongiovanni ricorda la fidanzata Chiara Ugolini, uccisa in casa domenica scorsa a Bardolino (Verona). «Gireremo tutto il mondo insieme - prosegue, accompagnando il testo con alcune sue foto in compagnia della giovane - e so che tu sarai sempre al mio fianco per tutta la vita. Ti amo Chiara, ti amerò per sempre e questo non cambierà mai e tu lo sai», conclude.