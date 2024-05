Centro off limits, via alla maxi isola pedonale

Arezzo, 17 maggio 2024 – le strade chiuse e tavoli di bar e ristoranti apparecchiati anche all’aperto nel centro storico aretino. Debutta oggi la Ztl estiva 2024 e torna così dal fino a metà settembre, nel fine settimana, la grande isola pedonale del centro. Come negli anni passati, a partire dal 2021, il Comune ha concesso questa possibilità agli esercenti e in particolare a quelli della somministrazione.

Piazze e strade chiuse al traffico e alla sosta ogni fine settimana,

nei giorni di venerdì e sabato

dalle 19 a mezzanotte. Da oggi a

sabato 14 settembre ogni venerdì e sabato scatta la zona pedonale allargata che a livello di traffico veicolare, che coinvolgerà

soprattutto via Roma. Da piazza

Guido Monaco, dunque, non sarà possibile svoltarvi. Se la chiusura di via Roma avrà ripercussioni anche sui mezzi del trasporto pubblico locale che subiranno variazioni nei percorsi, la

pedonalizzazione interesserà

anche strade comprese in ztl A

e B con l’individuazione di percorsi consentiti ai residenti per

rientrare a casa. Oltre a Corso

Italia e via Madonna del Prato, ci

sono le strade che costeggiano

piazza San Francesco, via Roma

e un tratto di via Crispi, la parte

alta di via Guido Monaco nella

zona del teatro Petrarca. Diventa pedonale anche via San Lorentino. Poi un tratto di via Garibaldi e via Cavour fino a piazza

della Badia. Non solo, anche

quest’anno via Vittorio Veneto,

nella parte più vicina al centro

di Arezzo, avrà la sua area pedonale. La chiusura al traffico seguirà un calendario preciso. I

giorni scelti sono il 14 e 28 giugno e 5 e 12 luglio ed interesserà il tratto di via Vittorio Veneto

compreso tra Campo di Marte e

Piazza Rismondo