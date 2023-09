Arezzo, 2 settembre 2023 – A Castiglion Fiorentino e a Cortona prosegue la raccolta dei libri per la prossima edizione di Uno, nessuno e centomila

Volumi in vendita ad un euro per sostenere la Fondazione Meyer di Firenze, l’appello degli assessori alla Cultura, il lavoro dei volontari di Cautha

Continuano ad arrivare a centinaia i libri che verranno messi in vendita ad un euro nel corso della prossima edizione di Uno, nessuno e centomila. La manifestazione torna a Castiglion Fiorentino, il 14 e 15 di ottobre nelle piazze del centro e poi a Cortona nell’ambito del Festival Cauthamente, dal 19 al 21 ottobre al Centro convegni di via Guelfa. Per l’iniziativa di Castiglion Fiorentino, il punto di raccolta è la sede della Proloco, per quella di Cortona, i libri si possono portare in viale Regina Elena, 91 a Camucia, è qui che i componenti dell’associazione culturale Cautha e gli assessori alla Cultura dei Comuni di Castiglion Fiorentino e Cortona si sono ritrovati per rinnovare l’appello alla generosità dei cittadini.

«I libri saranno messi in vendita al prezzo simbolico di un euro, tutte le risorse raccolte in questa edizione saranno destinate alla Fondazione Meyer di Firenze - dichiara Iacopo Mancini, presidente di Cautha - siamo lieti di aver unito due amministrazioni in questo progetto che ha un fine nobile».

«Invitiamo alla donazione e successivamente all’acquisto dei libri, quando sarà aperto l’evento - dichiara l’assessore cortonese Francesco Attesti - il progetto è davvero interessante ed ha il pregio di unire due città. Al Festival Cauthamente arriveranno scienziati e comunicatori di primo piano e questa iniziativa fra beneficenza e cultura farà da sfondo, per tutti e tre i giorni sarà possibile acquistare libri ad un euro e contribuire al progetto di solidarietà scelto da Cautha».

«Questo progetto è partito da Castiglion Fiorentino quattro anni fa, pensavamo di riuscire a vendere 100mila libri ad un euro da destinare a scopi benefici - dichiara l’assessore castiglionese, Massimiliano Lachi - e questo rapporto con Cortona ci darà una ulteriore spinta per raggiungere presto questo obiettivo».