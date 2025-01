Castagne: le feste e le sagre 2021 da non mancare, ecco dove sono

Firenze, 12 ottobre 2021 - In Toscana sono 5 le denominazioni di origine e di indicazione geografica protetta riconosciute per i prodotti del castagno: il Marrone del Mugello Igp, il Marrone di Caprese Michelangelo Dop, la Castagna del Monte Amiata Igp, la Farina di Neccio della Garfagnana Dop e la Farina di Castagne della Lunigiana Dop.

A queste specialità locali sono anche legate delle giornate di festa che hanno grande successo di visitatori, la maggior parte di queste apriranno i battenti nei fine settimana di questo mese di ottobre. Ecco alcuni degli appuntamenti.

Chiusa con successo la prima domenica di Sagra della Castagna a Marradi nel Mugello, la patria del “marron buono” dai versanti collinari zeppi di superbi castagneti, si prosegue con le degustazioni domenica 17, 24 e 31 ottobre.

Nei fine settimana del 16 e del 23 ottobre torna la Festa della Castagna con il Marrone locale Dop che si svolgerà a Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo.

Per il rispetto delle normative anti Covid-19 , per quest'anno l'evento sarà organizzato in forma di mercato dei prodotti enogastronomici del territorio. Dal 30 Ottobre all’1 Novembre il paesino medievale di Piancastagnaio celebra la fine del raccolto della castagna del Monte Amiata Igp, nella 54esima edizione del “Crastatone”, una delle più importanti e antiche feste delle castagne del territorio.

Tradizioni locali e gastronomia tipica, per un’altra tra le più importanti manifestazioni dedicate alla castagna e alla sua farina, la farina di Neccio Dop della Garfagnana. Si tratta dell’event “La Città della Castagna” a Castelnuovo di Garfagnana. Ci sarà da aspettare il primo fine settimana di dicembre, sabato 4 e domenica 5, per degustare la farina nuova in molte delle trasformazioni dolci e salate, tra tradizione e innovazione gastronomica.

Il presidente dell’Associazione Nazionale Città del Castagno, Ivo Poli, richiama l’attenzione degli appassionati del prelibato frutto del bosco sul comune di Marciana, che si trova nella parte occidentale dell’Isola d’Elba. Qui e nei suoi dintorni, tra il 23 e il 31 ottobre si svolgerà la “Settimana delle Castagne” con molte iniziative gastronomiche, ambientali e culturali. Quest’anno Marciana ospiterà, inoltre, il 15° “Concorso Nazionale Castagne Marroni e Farina di Castagne: I Dolci”.