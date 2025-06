Caso di Dengue a Livorno, scatta la disinfestazione urgente

Livorno, 4 giugno 20025 – Un intervento urgente di disinfestazione verrà effettuato questa sera, martedì 4 giugno, a partire dalle ore 22 nel quartiere della Rosa, a Livorno. L’operazione è stata disposta in seguito alla segnalazione da parte del Dipartimento della prevenzione dell’Asl Toscana nord ovest di un caso di Dengue, la malattia virale di origine tropicale trasmessa dalla zanzara tigre.

La disinfestazione straordinaria, come comunicato dal Comune di Livorno, si concentrerà in un’area con un raggio di 200 metri attorno al punto di residenza della persona contagiata. L’obiettivo è ridurre drasticamente la presenza di zanzare potenzialmente vettori del virus e prevenire eventuali ulteriori contagi.

Ad occuparsi degli interventi sarà Aamps, l’azienda di igiene ambientale della città, che procederà con trattamenti adulticidi e larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle aree private. Oltre alla disinfestazione, è prevista anche una campagna porta a porta per individuare ed eliminare i focolai larvali peri-domestici, come ristagni d’acqua in giardini, cortili e terrazze.

L’Asl ha tracciato l’area di intervento secondo i protocolli previsti in caso di arbovirosi importate, ovvero malattie trasmesse da artropodi, e ha già attivato le procedure di sorveglianza sanitaria.

La Dengue non si trasmette da persona a persona, ma solo attraverso la puntura di zanzare infette. Per questo la tempestività delle operazioni di disinfestazione è fondamentale per la tutela della salute pubblica.