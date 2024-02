Carnevale a Sansepolcro, una festa per tutta la città e non solo

Arezzo, 19 febbraio 2024 – Ieri, in un'atmosfera di festa e allegria, si è svolto il tradizionale Carnevale a Sansepolcro, con una folta partecipazione di persone che hanno invaso Piazza Torre di Berta.

Tanti i gruppi mascherati che hanno partecipato alla consueta gara: la Proloco di Santa Fiora ha trionfato nella competizione, portando vivacità e creatività con il proprio gruppo mascherato, un vero omaggio alle giostre di Sansepolcro, titolo del gruppo mascherato “La pesca del Giunti”. Secondo posto per la Pro Loco di Gricignano con “Trasposizione in chiave ironica di una fiaba ai giorni nostri” e terzo posto per Il Circolo 21 e la loro “Linea del Tempo”. I complimenti vanno a loro così come a tutti i gruppi che si sono dedicati con creatività a questa festa che ogni anno allieta grandi e piccini.

Tutte le foto dell’evento, realizzate dal Fotoclub di Sansepolcro, saranno pubblicate nella pagina Facebook del Carnevale di Sansepolcro.

Immancabile la maschera simbolo Senzabriglie accompagnata dal Sambudellaio, mascotte del Carnevale della Gioventù di Anghiari, comune con il quale dal 2023 è stato stretto un fondamentale patto di amicizia legato proprio all'organizzazione di queste due feste carnevalesche. Grazie a loro per la calorosa collaborazione e partecipazione all'evento borghese.

Un sentito ringraziamento va a tutte le associazioni e le famiglie che hanno contribuito alla riuscita dell'evento, con il loro entusiasmo e la loro partecipazione e collaborazione. È stato bello vedere la comunità riunita per celebrare insieme una delle feste più allegre dell'anno.

L'Amministrazione comunale esprime gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata di divertimento e spensieratezza, contribuendo a rendere il Carnevale di Sansepolcro un momento indimenticabile per tutti.