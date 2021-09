Grosseto, 3 settembre 2021 - Una balenottera di circa 12 metri si è arenata sulle spiagge della Maremma. I vigili del fuoco del comando di Grosseto, distaccamento di Orbetello, hanno ritrovato, questo pomeriggio, in località Giannella, il corpo senza vita di una balenottera di circa 12 metri, arenata a Porto Santo Stefano. La carcassa dell'animale è stata assicurata dal personale dei vigili del fuoco al rimorchiatore, fatto arrivare dal porto di Talamone, con destinazione Talamonaccio. Qui i sommozzatori provvederanno al sollevamento dall'acqua. Sul posto, oltre alla capitaneria di porto e ai vigili del fuoco, si è recato anche il personale dell'università degli studi di Siena per le valutazioni sulle cause del decesso.

Il fenomeno dello spiaggiamento, singolo o di gruppo, delle balene è da tempo al centro di un dibattito. Infatti, non si è riusciti ancora a trovare una teoria univoca su cosa spinga questi animali ad abbandonarsi lungo le coste. Le cause possono essere varie, ma tutte riconducibili a una situazione di difficoltà dell'animale. Ad esempio, i giganti del mare, come le balene ma anche i delfini, qualora fossero affetti da una patologia, questo potrebbe spingere la balena a cercare un bassofondo sul quale appoggiarsi per poter respirare senza eccessivo sforzo. Se l’animale appartiene a una specie dal comportamento sociale particolarmente sviluppato, come le balene pilota che vivono in gruppi da almeno 100 esemplari, può succedere che gli individui del branco seguano fino a terra quello o quelli di loro che sono in difficoltà. Alcuni di questi animali arrivano già morti. In tutti i casi comunque, le carcasse restituiscono agli scienziati importanti informazioni sui fenomeni, compresa la salubrità delle acque da cui provengono. Ma questa è solo una delle tante ipotesi che si fa in questi casi. Infatti il posto è presente il personale dell'università degli studi di Siena per valutare le esatte cause del decesso dell'animale. Ora intanto la carcassa della balenottera è giunta nella località di talamonaccio dove i sommozzatori dei vigili del fuoco del. nucleo di Firenze, provvederanno a posizionare le fasce di sollevamento che consentiranno di estrarre dall’acqua il corpo dell'animale.

