Campi Bisenzio, confronto tra i candidati sindaco in vista del ballottaggio

Campi Bisenzio (Firenze), 23 maggio 2023 – Aeroporto: due no, infrastrutture: due sì, stadio della Fiorentina, un sì e un ni. Leonardo Fabbri e Andrea Tagliaferri, i due candidati a sindaco di Campi Bisenzio che domenica e lunedì si confronteranno nel ballottaggio per la poltrona di primo cittadino del comune campigiano, si sono confrontati questo pomeriggio nell’auditorium di Spazio Reale organizzato da La Nazione.

I due hanno risposto alle domande rivolte loro dalla capocronista di Firenze, Erika Pontini e dalla corrispondente del territorio, Barbara Berti. Tanti i temi sul tappeto. Sono quelli sui quali i due candidati si sono fronteggiati in campagna elettorale.

La profonda spaccatura nel centrodestra ha consegnato ai campigiani un ballottaggio tutto a sinistra. Uno scontro che si è consumato anche questo pomeriggio quando i due candidati hanno battagliato in vista dell’ultimo responso delle urne. La tramvia, l’urbanistica, le infrastrutture, il no deciso all’aeroporto. Sullo stadio, Fabbri si è detto favorevole a cogliere un’eventuale opportunità qualora il progetto Franchi non andasse in porto. Toccafondi, pur non avendo nessuna pregiudiziale in proposito, ha liquidato la questione definendola una boutade elettorale. Lunedì sarà il giorno della verità: lo scrutinio dopo le 15.

Interviste e approfondimenti in edicola domani, 24 maggio, su “La Nazione”.

Fabrizio Morviducci