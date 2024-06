Non vedrai l’ora: la nuova campagna abbonamenti di QN La Nazione

Firenze, 11 giugno 2024 – QN La Nazione si prepara all'estate lanciando una nuova promozione abbonamenti, "Non vedrai l'ora. Uno smartwatch in regalo per chi si abbona'. Questa la proposta, sottoscrivibile fino al 31 agosto: abbonamento carta da 180 coupon + abbonamento digitale della durata di 6 mesi e in regalo uno smartwatch a soli 269 euro.

Con un risparmio di ben 134 euro e la certezza di bloccare il prezzo per diversi mesi. Coupon validi 210 giorni dalla data di ricezione all'indirizzo indicato, abbonamento digitale attivabile fino al 30 novembre, quindi non necessariamente in sovrapposizione con la fruizione delle copie carta.

Un'offerta pensata per quanti non intendono rinunciare al piacere di leggere il loro quotidiano su carta, ma che hanno imparato ad apprezzare la comodità del digitale, soprattutto in estate, quando le probabilità di spostarsi per andare in vacanza sono maggiori. E in più uno smartwatch! Che verrà recapitato assieme ai coupon e al codice per attivare l'abbonamento digitale.

Utile per l'allenamento, grazie alle funzioni conta passi, calcolo distanza percorsa e calorie bruciate. Fedele alleato per la salute, grazie al monitoraggio della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna e della saturazione dell'ossigeno. Con avvisi per le chiamate e i messaggi. Compatibile con tutti gli smartphone dotati di sistema operativo iOS o Android. Si può sottoscrivere l'offerta tramite il tagliando pubblicato sul quotidiano oppure online su abbonamenti.lanazione.it E ricordiamo che online è sempre attiva la possibilità di pagare con Scalapay, aggiungendo quindi il vantaggio di rateizzare il pagamento a costo zero. Regolamento completo su quotidiano.net/concorsi Per informazioni 051 6006061 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.