Camera di Commercio, gli incontri su export e internazionalizzazione

Arezzo, 6 novembre 2023 – SACE il gruppo assicurativo-finanziario controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e specializzato nel supporto della competitività delle PMI ha organizzato, in collaborazione con il sistema camerale, un ciclo di incontri gratuiti in alcune città italiane per far conoscere alle imprese gli strumenti a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione.

Mercoledì 8 novembre dalle ore 10:30 “SACE on Tour” farà tappa ad Arezzo, presso la sede della Camera di Commercio, dove le aziende potranno approfondire, a partire dal quadro macro-economico e geopolitico attuale, le possibilità che alcuni dei più promettenti mercati esteri possono loro offrire.

L’incontro servirà anche a far conoscere alcuni degli strumenti assicurativi-finanziari che SACE può mettere a disposizione per sostenere la sicurezza e la competitività delle aziende che operano nei mercati esteri.

Dopo i saluti introduttivi del Presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi e di Marianna Parlapiano, Education, Business Promotion & Supply Chain Associate di SACE, sono previsti gli interventi di Francesca Corti dell’Ufficio Studi di SACE e di Alessio Cenni, Responsabile delle relazioni con le PMI di SACE Centro.

Al termine della parte generale è prevista anche la possibilità di un incontro gratuito con un consulente SACE nel corso del quale le aziende interessate potranno approfondire le necessità legate alla propria realtà aziendale.

Il form per iscriversi all’incontro è disponibile sul sito istituzionale della Camera di Commercio www.as.camcom.it e su quello di SACE www.sace.it