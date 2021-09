Livorno, 4 settembre 2021 - Adesso la statua di Bud Spencer rifiutata da Livorno potrebbe essere adottata da Napoli. Lo conferma il carrista di Viareggio Fabrizio Galli, che aveva realizzato l'opera poi inaugurata il 2 giugno 2019 e piazzata a Livorno, sul lungomare. Nell'ottobre dello stesso anno, con l'avvento della Giunta Salvetti dopo l'uscita di scena del sindaco pentastellato Nogarin, la statua fu rimossa.

Fu la stessa amministrazione Salvetti ad annunciare che la statua sarebbe andata in un magazzino comunale per interventi di restauro urgenti visto che il vento e la salsedine l'avevano deteriorata. Da allora però la statua non è stata più ricollocata.

L'opera ritrae Bud Spencer, al secolo Carlo Pederzoli, amatissimo attore di tanti film di successo scomparso nel 2016. La statua richiama il film "Lo chiamavano Bulldozer", che fu girato in parte in Toscana. Fabrizio Galli ha intanto ridipinto di blu la statua, sistemandola a suo gusto. Il Comune di Livorno ha fatto poi sapere all'artista che avrebbe potuto rientrare totalmente in possesso dell'opera: la città non la voleva più.

Messa una foto dell'opera restaurata sui social, è stato contattato dal Comune di Napoli. Perché la città, dove Pedersoli nacque, vorrebbe adesso ospitare e adottare la statua in qualche modo rifiutata da Livorno. Adesso si attendono nuovi sviluppi, la statua potrebbe trovare nella città partenopea una casa definitiva.