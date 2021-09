Roma, 6 settembre 2021 - Scendono a 3.361 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono, come riporta il bollettino quotidiano del ministero dell Salute. Circa 2mila nuovi contagi in meno rispetto a ieri, quando erano stati 5.315 i positivi, ma in questo caso persano i minori tamponi del lunedì. Il trend nel nostro Paese rimane comunque discendente su base settimanale: lunedì scorso i casi erano stati infatti 4.257. Ancora elevato il numero delle vittime, oggi 52, mentre ieri erano stati 49, per un totale di 129.567 vittime dall'inizio dell'epidemia.

Tamponi e tasso di positività

Sono 134.393 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, 125 mila in meno rispetto a ieri. Risale infatti il tasso di positività, dal 2 al 2.5%

Ricoveri e terapie intensive

In lieve calo i ricoveri nelle terapie intensive, due in meno (ieri +3) con 32 ingressi giornalieri, e sono 570 in tutto. Nei reparti ordinari, invece, i ricoveri dei pazienti con sintomi da Covid aumentano di 86 unità (ieri +12) e sono 4.302 in totale.

Le regioni più colpite

È ancora la Sicilia la prima regione nella classifica per numero di contagi (943), seguita da Emilia Romagna (513) e Veneto (274).

I guariti

Sono 3.977 i guariti, che portanop il totale a 4.309.200 persone. Il numero degli attualmente positivi cala per il secondo di fila, 682 in meno, (ieri -337), e sono 136.020 in tutto, di cui 131.148 in isolamento domiciliare.

Il grafico CovidStat INFN