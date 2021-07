Roma, 29 luglio 2021 - Sono 6.171 i positivi ai test Covid in Italia individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.696. Sono invece 19 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 15. I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.336.906, i morti 128.029. I dimessi ed i guariti sono invece 4.130.393, con un incremento di 1.825 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 78.484, in aumento di 4.323 unità nelle ultime 24 ore.

Tamponi processati

Sono 224.790 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 248.472. Il tasso di positività è del 2,7%, in aumento rispetto al 2,3% di ieri.

Ricoveri e terapie intensive

Sono 194 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 20. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.730, 45 in più rispetto a ieri.

Sardegna zona rossa europea nelle mappe aggiornate pubblicate dall'Ecdc

A causa del balzo dei contagi registrato negli ultimi tempi la Sardegna è tornata nella zona rossa europea nelle mappe aggiornate pubblicate dall'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che monitora la situazione Covid in tutti i Paesi Ue. E' l'unica regione d'Italia insieme alla Sicilia, tutte le altre sono in zona gialla o verde. In Europa, la Spagna è quasi interamente rosso scuro, mentre in rosso si trova buona parte della Grecia e la Francia.