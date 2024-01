Bilancio Attività Polizia Municipale 2023 a Sansepolcro

Arezzo, 12 gennaio 2024 – La Polizia Municipale di Sansepolcro ha presentato il resoconto delle attività svolte nel corso del 2023, dimostrando un impegno costante nella tutela e sicurezza dei cittadini.

Ecco alcuni dati salienti:

parlando di sicurezza stradale sono stati 63 gli incidenti rilevati e oltre 7mila gli accertamenti riguardanti il Codice della Strada che hanno comportato 765 punti totali decurtati. Purtroppo però solo il 55% delle sanzioni emesse sono state pagate.

A partire dal gennaio 2023 sono stati attivati i varchi per la ZTL nel centro storico della città, progetto che non è stato però rispettato da molti utenti. Sono infatti 152.000 i transiti censiti dal 01/01/2023 al 31/12/2023 negli 8 varchi ZTL, di cui sanzionati solo 4597.

Ma gli agenti sono stati impegnati anche nel controllo del territorio con sopraluoghi edili (10) e ambientali (78), 881 invece sono stati gli accertamenti di residenza.

Gli uffici in via Antonio Gramsci hanno emesso 258 permessi per invalidi e raccolto 141 segnalazioni. Importante la collaborazione con le forze dell’ordine territoriali che hanno permesso di raccogliere 20 denunce di smarrimento ed emettere 6 Denunce a piede libero (inclusa una per guida in stato di ebrezza alcolica e sostanze stupefacenti)

Assicurato nel tempo il costante presidio alle scuole. Procede felicemente inoltre la collaborazione con il progetto Piedibus.

Ricordiamo anche che nel 2023 è stato approvato dal Ministero dell’Interno l’importante progetto riguardante la videosorveglianza che permetterà a breve di installare nuovi punti di controllo in città.

La Polizia Municipale ringrazia la comunità per la collaborazione e si impegna a mantenere elevati standard di sicurezza e servizio nel nuovo anno.

Lavorare per la sicurezza della comunità è la missione primaria della Polizia Municipale. Gli agenti svolgono un lavoro fondamentale nel far rispettare le regole stradali e la legalità, non con l'obiettivo di infliggere sanzioni e fare cassa, ma piuttosto per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti i cittadini.

Desidero ringraziare tutto il Comando di Polizia Municipale di Sansepolcro e il Comandante Antonello Guadagni – ha dichiarato l’assessore alla sicurezza Alessandro Rivi - Il lavoro che viene svolto ogni giorno è prezioso e indispensabile per tutta la Comunità. Le attività sono tante, gli ambiti di vario tipo e le tematiche sono spesso delicate.

Oltre al tanto lavoro ordinario, il 2023 è stato un anno che ha subìto un forte impatto per la gestione della ZTL, con tutta la procedura derivante dalle autorizzazioni e dalle sanzioni. C’è ancora molto lavoro da fare e c’è da parte dell’Amministrazione disponibilità ad analizzare progressivamente i dati e le statistiche per valutare eventuali miglioramenti.

Altro fronte importante sono stati i finanziamenti ottenuti in ambito di videosorveglianza, somme che stiamo investendo proprio in questo periodo.

Per ultimo – conclude Rivi – continua l’investimento nel Comando con l’assunzione di un nuovo Ufficiale, con la qualifica di Vice Comandante, che si concretizzerà nelle prossime settimane.