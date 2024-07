Bibbiena, Luca Caviglia è il Capogruppo di maggioranza in Consiglio Comunale

Arezzo, 2 luglio 2024 – Luca Cavigli 46 anni, un lavoro come responsabile montaggi presso una grande azienda del Casentino e una storia lunga e importante di volontariato attivo all’interno della Misericordia di Bibbiena, è stato nominato Capogruppo di maggioranza in Consiglio Comunale.

Nel primo consiglio dopo le elezioni amministrative Cavigli ha preso la parola dicendo alla presenza di tutti i consiglieri: “Sono grato, orgoglioso e oggi molto emozionato per questo importante ruolo che mi è stato riconosciuto, oltre la delega sui servizi di emergenza urgenza. Mi impegno a portare avanti il mio ruolo di rappresentanza con trasparenza, impegno, dedizione e coraggio per il bene della nostra amata comunità”.

Luca Cavigli si era candidato con la lista di Filippo Vagnoli perché - come diceva nelle presentazioni pubbliche: “Credo nella partecipazione e nella vita attiva intesa come impegno nei confronti del prossimo e della comunità” Oggi il neoeletto capogruppo di maggioranza sostiene con più forza e rinnovato entusiasmo: “Il mio motto è Siamo tutti uniti, aiutiamoci a vivere meglio, ed è quello che credo fermamente e che cercherò di portare avanti anche all’interno del consiglio. ll ruolo di capogruppo, oltre alla leadership del gruppo consiliare, comporta la sua rappresentanza, in particolare nei confronti del presidente e degli altri organi interni. Cercherò di portare avanti tutto questo con equilibrio. Sono abituato a prendermi grandi responsabilità, sul lavoro e nel volontariato. Con lo stesso spirito lo farò in questo nuovo ruolo”.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Luca è quella persona di cui possiamo dire “persona giusta al posto giusto”. La qualità umana e professionale è tale che sono certo farà grandi cose nel contesto di competenza ma in generale ci aiuterà in tutto quello che stiamo portando avanti anche grazie a un buon carattere e una competenza sociale elevata. Sono orgoglioso del gruppo che abbiamo creato in consiglio e fuori e li ringrazio per tutto quello che hanno fatto e soprattutto che faranno da oggi in poi”.