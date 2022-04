Il bancomat non si collega, disagi nei negozi in Toscana

Articolo : Il Bancomat non funziona? Non è la vostra carta ma un problema in mezza Italia

Firenze, 15 aprile 2022 - Il bancomat non funziona: disagi nella giornata di venerdì 15 aprile un po' in tutta Italia. Problemi sono stati segnalati in negozi e attività commerciali della Toscana. Impossibile effettuare in alcuni casi pagamenti elettronici. Nei negozi si sono creati comprensibilmente code e disagi.

La mancanza di denaro contante ha infatti impedito a molti di acquistare, in una giornata dedicata allo shopping pre-pasquale. Da capire che cosa abbia provocato il guasto. I problemi sono un po' ovunque in Toscana, e si segnalano da Livorno a Grosseto, da Firenze a Siena.

I problemi hanno riguardato tutti i principali circuiti, da Mastercard a Visa. Nexi, principale gestore dei pagamenti elettronici in Italia, fa sapere che i problemi sono legati a un disservizio di Ibm, uno dei fornitori della paytech. Secondo quanto riferiscono dall'azienda, i problemi sono stati temporanei, sono durati circa mezz'ora - tra le 11.45 e le 12.15 - e hanno interessato solo alcune aree, rallentando le transazioni.

Il problema - si fa sapere - sarebbe ora stato risolto, il servizio ha ripreso a funzionare correttamente anche se non sono escluse alcune 'codè nelle transazioni da processare. Nexi sta approfondendo con Ibm le ragioni che hanno provocato i rallentamenti.

Il problema dunque non ha riguardato il prelievo allo sportello ma proprio le transazioni digitali negli esercizi commerciali.