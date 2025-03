Avvio dei lavori di riprogettazione dell’intersezione via Vittorio Veneto, via Gino Fabbri, via fratelli Kennedy a Terranuova

Arezzo, 31 marzo 2025 – Avvio dei lavori di riprogettazione dell’intersezione via Vittorio Veneto, via Gino Fabbri, via fratelli Kennedy

Hanno preso il via i lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'intersezione tra via Vittorio Veneto, via Gino Fabbri, e via fratelli Kennedy. L’intervento, che prevede importanti modifiche alla viabilità e l’estensione della rete stradale, mira a migliorare il flusso del traffico e la sicurezza stradale.

"Questi lavori – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni - rappresentano un importante investimento di circa 580.000 euro, finanziato interamente con risorse comunali e sono parte di un piano strategico di riqualificazione della viabilità che coinvolge il centro urbano di Terranuova. L’intervento, che riguarda l’intersezione tra via Vittorio Veneto, via Gino Fabbri e via F.lli Kennedy, non solo migliorerà la viabilità ma contribuirà ad aumentare la sicurezza del traffico e dei pedoni, grazie all’introduzione di nuove corsie, regolazioni semaforiche e aree pedonali più sicure”.

“Inoltre – ha aggiunto il primo cittadino – il progetto prevede il prolungamento di via Bachelet e la creazione di nuovi collegamenti stradali, oltre alla realizzazione di ampie aree verdi e nuovi parcheggi, che miglioreranno la vivibilità dell’area. Con questa opera, stiamo dando vita a un intervento strutturale che non solo ottimizza le infrastrutture esistenti, ma contribuisce anche a rendere Terranuova una città più sicura e accessibile per tutti i cittadini”.

Uno degli aspetti del progetto è il prolungamento di via Bachelet, che arriverà fino a congiungersi con l’intersezione di via Berlinguer e via Bigazzi. I nuovi tratti stradali avranno caratteristiche analoghe a quelle del tessuto viario circostante, con carreggiate larghe 7 metri e marciapiedi di 1,5 metri su entrambi i lati.

Inoltre, sono previste due nuove aree verdi e un parcheggio.

Il progetto prevede anche l’implementazione del sistema di illuminazione pubblica nell’area interessata dai lavori, al fine di migliorare la visibilità e la sicurezza, soprattutto nelle ore notturne.