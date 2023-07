Autostrade, traffico in tempo reale nell’ultima domenica di luglio. Ecco i giorni da bollino rosso e nero

Firenze, 30 luglio 2023 – Ultima domenica di luglio e, inevitabilmente, traffico intenso su strade e autostrade della Toscana e dell’Umbria e dell’Italia tutta. Questa del 30 luglio è una giornata da bollino rosso. Interessate dall'esodo estivo saranno soprattutto la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto. Unica giornata da bollino nero sarà sabato 5 agosto, in cui sono previsti i maggiori spostamenti verso le località di villeggiatura, con una stima per il primo fine settimana di agosto di quasi 20 milioni di viaggiatori sulle autostrade gestite da Aspi. Traffico ancora molto intenso in direzione sud nel successivo weekend che precede il Ferragosto, in concomitanza del quale si registreranno anche i primi rientri verso le città e le regioni del nord. Dalla seconda metà di agosto i maggiori spostamenti saranno dovuti principalmente ai ritorni verso i grandi centri urbani, concentrandosi soprattutto nelle giornate di sabato e domenica con previsioni da bollino rosso.

Tweets by muoversintoscan

A partire dal 15 luglio scorso e fino al 31 agosto è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti ogni fine settimana, a partire dal venerdì pomeriggio. Stop alla circolazione dei mezzi pesanti anche nelle domeniche 3 e 10 settembre dalle 7 alle 22. Autostrade fa inoltre sapere che “ha messo a punto un piano di gestione della viabilità che prevede, tra l’altro, la rimozione dei cantieri maggiormente impattanti lungo i principali tratti autostradali affinché tutte le corsie risultino disponibili al traffico nei periodi di maggior afflusso”.

Ecco il calendario dei giorni da bollino rosso (condizioni di traffico particolarmente critiche) e nero (condizioni di traffico estremamente critiche).

Domenica 30 luglio al mattino – bollino rosso per l’esodo verso le località turistiche;

– bollino rosso per l’esodo verso le località turistiche; Domenica 30 luglio al pomeriggio – bollino rosso per il rientro in città.

Giovedì 3 agosto pomeriggio – bollino rosso per chi parte per le vacanze

– bollino rosso per chi parte per le vacanze Venerdì 4 agosto mattina e pomeriggio – bollino rosso per chi parte per le vacanze;

– bollino rosso per chi parte per le vacanze; Sabato 5 agosto mattina – bollino nero per chi parte verso le località turistiche;

– bollino nero per chi parte verso le località turistiche; Sabato 5 agosto pomeriggio – bollino rosso per chi parte verso le località turistiche;

– bollino rosso per chi parte verso le località turistiche; Domenica 6 agosto mattina – bollino rosso per parte verso le località turistiche;

– bollino rosso per parte verso le località turistiche; Venerdì 11 agosto pomeriggio – bollino rosso per chi parte verso le località turistiche;

– bollino rosso per chi parte verso le località turistiche; Sabato 12 agosto mattina e pomeriggio – bollino rosso per chi parte e bollino rosso al pomeriggio per chi rientra;

– bollino rosso per chi parte e bollino rosso al pomeriggio per chi rientra; Domenica 13 agosto mattina – bollino rosso per chi parte e rientra;

– bollino rosso per chi parte e rientra; Sabato 19 agosto mattina – bollino rosso per chi parte e per chi rientra;

– bollino rosso per chi parte e per chi rientra; Domenica 20 agosto – bollino rosso per i rientri.

– bollino rosso per i rientri. Lunedì 21 agosto – bollino rosso al mattino per il controesodo;

– bollino rosso al mattino per il controesodo; Sabato 26 agosto mattina e pomeriggio – bollino rosso per chi va in vacanza e per chi rientra in città;

– bollino rosso per chi va in vacanza e per chi rientra in città; Domenica 27 agosto mattina e pomeriggio – bollino rosso per i rientri;

– bollino rosso per i rientri; Lunedì 28 agosto – bollino rosso per chi rientra in città.