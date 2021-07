Firenze 28 luglio 2021 - Un camion ha preso fuoco in autostrada A1 Milano-Napoli, all'altezza del chilometro 305 tra Firenze sud ed Incisa verso Roma. Sono stati subito allertati i soccorsi. Il tratto è stato chiuso ed il traffico è bloccato con 4 km di coda. In alternativa per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Firenze Impruneta dove si sono formati 4 km di coda, seguire le indicazioni per Siena e successivamente percorrere il raccordo Siena-Bettolle SS326 fino a Valdichiana dove si puo' rientrare in autostrada. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

© Riproduzione riservata