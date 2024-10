Auditorium Le Fornaci, conclusi i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico

Arezzo, 3 ottobre 2024 – Si sono appena conclusi i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dell’edificio che ospita l’auditorium “Le Fornaci’’, in via Vittorio Veneto a Terranuova.

“Grazie ad un finanziamento di 298 mila euro, ottenuto nell’ambito del PNRR, a cui si è aggiunto un investimento di risorse comunali di 63 mila euro - ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – abbiamo proceduto con interventi per migliorare l’efficienza energetica dell’auditorium con conseguenti benefici in termini di sostenibilità ambientale, di riduzione dei costi energetici e di miglioramento della fruibilità della struttura per gli utenti”. “Ancora una volta il nostro Comune è riuscito ad ottenere risorse da enti sovraordinati, un’importante opportunità per finanziare progetti di sviluppo e miglioramento, per la ristrutturazione e la riqualificazione del nostro patrimonio. L’Auditorium rappresenta una parte importante della vita culturale della nostra città ospitando una serie di attività quali teatro, cinema, musica, presentazione di libri, che coinvolgono una pluralità di soggetti, inclusa la scuola. Ci tengo a ringraziare - ha concluso il primo cittadino - tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione dell’intervento”. L’intervento appena realizzato consente la supervisione degli impianti meccanici con l’obiettivo di ottimizzare i consumi energetici mediante la gestione del sistema impiantistico destinato alla climatizzazione degli ambienti. La realizzazione di un impianto fotovoltaico con accumulo permette di diminuire il consumo dell’energia elettrica prelevata dalla rete. Inoltre, sono state sostituite le luci del teatro con apparecchiature con più alta efficienza, comprese quelle di scena, ed è stato effettuato un upgrade del proiettore cinematografico. Sono state, infine, sostituite le apparecchiature obsolete della centrale termica ed effettuate riparazioni alle tubazioni dell’impianto termico. Il progetto è stato presentato al Ministero della Cultura in relazione all’avviso pubblico relativo a proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, finanziati nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”.