Attacco hacker contro Synlab, paralizzata l’attività anche in Toscana

Firenze, 19 aprile 2024 – Un attacco hacker davvero imponente quello attuato contro i sistemi informatici di Synlab Italia, la rete di centri diagnosi molto diffusa anche in Toscana e in nove regioni d’Italia.

L’attacco si è manifestato già nella giornata di giovedì 18, quando sui canali social e sul sito istituzionale è comparso questo avviso: “Synlab informa tutti i pazienti e i clienti di aver subito un attacco hacker ai propri sistemi informatici su tutto il territorio nazionale. In via precauzionale, appena identificato l’attacco e secondo le procedure aziendali di sicurezza informatica, tutti i sistemi informatici aziendali in Italia sono stati immediatamente disattivati. L’azienda ha prontamente istituito una task force, costituita da professionisti interni ed esterni, ed è al lavoro per mitigare gli impatti e ripristinare quanto prima i propri sistemi, in collaborazione con le autorità competenti. Purtroppo, a causa dell’attuale situazione, informiamo i nostri clienti e pazienti che restano sospese, fino a nuova comunicazione, tutte le attività presso i punti prelievo, i medical center e i laboratori in Italia, incluso il download e il ritiro dei referti”.

Poi oggi l’invito a contattare in privato i canali social di Synlab per le proprie richieste poiché ancora non si sa quando l’attività potrà ripartire.