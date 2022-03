Toscana, attacco hacker Ferrovie, chiuse per precauzione anche qui le biglietterie

Firenze, 23 marzo 2022 - Chiuse anche in tutta la Toscana le biglietterie delle stazioni, così come in tutta Italia. Questo per il possibile attacco hacker che ha colpito i sistemi informatici di Trenitalia. E che ha spinto l'azienda a chiudere "per precauzione" tutte le biglietterie delle stazioni italiane. I biglietti possono essere acquistati solo dal portale online.

E per quanto adesso sia effettivamente il sito uno dei principali luoghi di acquisto dei ticket, la chiusura delle biglietterie è comunque un fatto rilevante per Trenitalia. Che ha impiegato il suo personale di terra per assistere i viaggiatori che, arrivando davanti alle biglietterie, le hanno trovate chiuse. Non si segnalano comunque particolari disagi.

È ipotizzabile che l'attacco informatico sia riconducibile alla Russia. La tipologia dell'attacco e il modus operandi con il quale è stato realizzato, sottolineano fonti qualificate della sicurezza italiana, sarebbero infatti riconducibili ad hacker russi.

Ma Ferrovie, in una nota, spiega come sia per il momento difficile risalire alla nazionalità di chi ha attaccato: "Ferrovie dello Stato - si legge - sta lavorando in stretta collaborazione con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e con la Polizia di Stato. In particolare il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (Cnaipic) della Polizia Postale è impegnato a condurre tutti gli adeguati controlli e verifiche su quanto accaduto oggi. Allo stato attuale non sussistono elementi che consentano di risalire all'origine e alla nazionalità dell'attacco informatico".