Arezzo: scatta l’orario estivo dei servizi bus, novità per alcune linee

Arezzo, 9 giugno 2023 – Da domenica 11 giugno entrerà in vigore l’orario estivo per tutti i servizi autobus di Autolinee Toscane. Il nuovo orario resterà valido fino al 14 settembre 2023 compreso: poi con la riapertura delle scuole fissata per il 15 settembre scatterà di nuovo l’orario invernale.

In coincidenza con la nuova organizzazione, sono previste alcune modifiche alle linee LAP109, FAMLA e MIV11, in vigore da lunedì 12 giugno.

Linea LAP109

La corsa con partenza da Loro Ciuffenna per Arezzo alle ore 13:20 verrà anticipata alle ore 13:15; la corsa con partenza da Arezzo per Loro Ciuffenna delle ore 14:20 verrà anticipata alle ore 14:15.

Linee MIV11 E FAMLA

MIV11 La corsa feriale estiva delle ore 06:50 con partenza da Laterina per Levane Coop

sarà anticipata la partenza alle ore 06:45.

MIV11 La corsa feriale estiva delle ore 07:08 con partenza da Levane Coop per Laterina

sarà anticipata la partenza alle ore 07:03.

FAMLA la corsa feriale estiva delle ore 07:25 con partenza da Laterina per Castiglion

Fibocchi sarà anticipata la partenza alle ore 07:20.

FAMLA la corsa feriale estiva delle ore 07:32 con partenza da Castiglion Fibocchi per Arezzo

sarà anticipata alle ore 07:28.

FAMLA la corsa feriale annuale delle ore 08:40 in partenza da Arezzo per Laterina

raggiungerà Laterina alle ore 09:15.

MIV11 la corsa feriale annuale delle ore 09:05 in partenza da Laterina per Montevarchi

sarà posticipata alle ore 09:15.

MIV11 La corsa feriale annuale delle ore 09:40 in partenza da Montevarchi per Laterina

sarà posticipata la partenza alle ore 09:50.

FAMLA la corsa feriale annuale delle ore 10:05 in partenza da Laterina per Arezzo sarà

posticipata la partenza alle ore 10:15.

FAMLA la corsa feriale estiva delle ore 10:40 in partenza da Arezzo per Laterina sarà

anticipata alle ore 10:35.

MIV011 la corsa feriale estiva delle ore 11:05 in partenza da Laterina per Montevarchi sarà

posticipata alle ore 11:13.

MIV11 La corsa feriale estiva delle ore 11:40 in partenza da Montevarchi per Laterina sarà

posticipata la partenza alle ore 11:45.

FAMLA La corsa feriale estiva delle ore 12:10 in partenza da Laterina Campo sportivo per

Arezzo raggiungerà il Terminal di Arezzo alle ore 12:50.

FAMLA la corsa feriale annuale delle ore 12:40 in partenza da Arezzo per Laterina sarà

anticipata la partenza alle ore 12:30.

FAMLA la corsa feriale annuale delle ore 13:15 in partenza da Laterina per Arezzo sarà

anticipata la partenza alle ore 13:10.

FAMLA la corsa feriale annuale delle 13:45 in partenza da Arezzo per Laterina sarà

posticipata alle ore 13:50.

FAMLA la corsa feriale invernale delle ore 14:10 in partenza da Laterina per Montalto sarà

posticipata alle ore 14:30.

MIV11 la corsa feriale invernale delle ore 14:30 in partenza da Montalto per Levane Coop

sarà posticipata alle ore 14:42.

FAMLA la corsa feriale annuale delle ore 15:22 in partenza da Castiglion Fibocchi per Arezzo

raggiungerà il Terminal di Arezzo alle ore 15:55.

MIV11 la corsa feriale annuale escluso sabato in partenza da Laterina alle ore 17:00 per

Montevarchi raggiungerà il Polo Intermodale alle ore 17:40.

MIV11 la corsa feriale annuale escluso sabato in partenza da Montevarchi alle ore 17:40

per Laterina raggiungerà Laterina alle ore 18:10.

FAMLA la corsa feriale annuale escluso sabato in partenza da Laterina alle ore 18:05 per

Arezzo sarà posticipata alle ore 18:10.

FAMLA la corsa feriale annuale in partenza da Arezzo alle ore 18:40 per Laterina sarà

posticipata alle ore 18:50.

Tutti gli orari sono disponibili sul sito e anche sulla app at bus, sia in italiano che in inglese.