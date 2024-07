Arezzo, 23 luglio 2024 – «Arezzo delle buche: via Calamandrei groviera o campo da golf ?». L‘internvento di Demos Osservatorio cattolici democratici

«Via Calamandrei è uno dei principali assi viari per gli aretini e i viaggiatori su gomma. Sul raccordo passano tanti automobilisti, camion di trasporti e il manto stradale è un disastro, pieno di buche, non curato.

Da anni DEMOS segnala le condizioni di una strada che ha un carico di sollecitazione tra i più forti della mobilità aretina. Soprattutto da Pescaiola, dalla sua rotonda fino all’altezza di note concessionarie di case automobilistiche, il tracciato di via Calamandrei è una groviera per tutti; possiamo definirlo per gli sportivi un vero e proprio campo da golf: buche, tante buche, come per tutta Arezzo per la verità, cretti, asfalto rovinato, poi quest’ultimo è perfetto fino alla rotonda per la Carbonaia, in via dell’Impresa, qui torna la groviera.

Anche la viabilità tra Carbonaia e Chiusa dei Monaci ha un traffico che, specialmente, in via dell’Impresa ha un alto tasso di mobilità. Camion, autotreni, percorrono costantemente l’asse viario. Via Calamandrei, via dell’Impresa, Carbonaia, infrastrutture disastrate, trafficate da migliaia di lavoratori. Arezzo città delle manifatture di qualità e dei servizi, ha strade da traffico “mediorientale”.

Noi di DEMOS siamo convinti che le forze rappresentative dei lavoratori, sindacati, associazioni, gli stessi organismi di rappresentanza datoriali, gli imprenditori aretini, condividono le richieste di DEMOS l’Osservatorio dei cattolici democratici. Via Calamandrei è pericolosa, va sistemata e resa sicura, così come la pista ciclabile laterale alla stessa arteria. Troppe interruzioni da svincoli per raggiungere le numerose imprese, i tanti servizi delle numerose diramazioni laterali. Altro che CICLOPOLITANA Aretina (una delle proposte storiche di DEMOS), la ciclabile di via Calamandrei tra equilibrismi, frenate e ingorghi appare “attentato” alla mobilità dolce. La mobilità (si fa per dire) in via Calamandrei è anche fonte preoccupante d’inquinamento soprattutto nelle ore di maggior traffico.

Dagli uffici comunali di Arezzo giungono a DEMOS notizie di prossimi interventi di miglioramento dell’asse viario di via Calamandrei. Da anni l’Osservatorio dei cattolici democratici si batte contro il dissesto stradale di Arezzo, le sue buche, i tombini da corsa a ostacoli, o troppo alti o infossati nel manto stradale. Ci dicono che a settimane via Calamandrei verrà sistemata.

Noi, mettiamo lo champagne in frigo, per festeggiare, a lavori finiti, ai tanti lavoratori e imprenditori che tutti i giorni percorrono via Calamandrei: inviteremo l’Assessore al ramo e, perché no, anche il Sindaco.