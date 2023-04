Anthony Hopkins e le vacanze in Toscana, eccolo mentre balla “Mambo Italiano”

Firenze, 24 aprile 2023 - Una giornata magica sotto il sole della Toscana. Anthony Hopkins posta un video sul suo profilo Instagram nel quale, sulle note di Mambo Italiano, lo si vede danzare. Poi invita un suo amico ad avvicinarsi e, sempre ballando, sferra qualche colpo di boxe.

Il post che accompagna il video dice tutto, parla di una bella atmosfera domenicale, di benessere. “Belle vibrazioni con il mio allenatore gallese” scrive l’attore, che però aggiunge: “Preferisco ballare che allenarmi”. Anthony Hopkins comunica dunque ai suoi fan che in questo momento si trova in Toscana, ma non precisa esattamente dove si sta godendo i suoi giorni di relax. Tanti i commenti che gli augurano buon soggiorno in Italia e nella nostra regione. L’attore premio Oscar non è nuovo a queste sorprese, del resto non ha mai nascosto il suo amore per la Toscana, che spesso visita da turista. Per lavoro era a Firenze nel 2000 quando girò Hannibal, il sequel de "Il silenzio degli innocenti". Ma, finite le riprese, deve essere scattata la scintilla tra il nostro territorio e la star di fama mondiale. A maggio del 2021 ad esempio era a Cortona, in provincia di Arezzo, dove è stato visto passeggiare insieme alla moglie in via Nazionale, il corso principale. Molto legato alla città della Valdichiana, che visita soprattutto in primavera ed estate, qui nel 2009 era stato anche ospite del Tuscan Sun Festival, Anthony Hopkins per l’occasione aveva fatto acquisti in alcuni negozi intrattenendosi per alcuni scatti con i passanti che lo hanno riconosciuto. La Toscana e l'Umbria due anni fa erano state tappe del suo viaggio estivo nella penisola, che ama così tanto da aver esclamato “Sono italiano” nel video nel quale si era fatto ritrarre qualche anno fa mentre faceva il bagno in piscina. Per i fan dunque non è detta l’ultima, e aspettano che Anthony Hopkins dia maggiori dettagli sul luogo che lo ospita, o che magari siano tra i fortunati che, incrociandolo per strada mentre fa shopping, possano farsi un selfie con lui. Anche se il luogo che accoglie l’attore per ora top secret, Hopkins ha voluto far sapere ai suoi fan che si sta godendo la sua vacanza in Toscana.