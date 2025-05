Arezzo, 23 maggio 2025 – Nota del vicesindaco Lucia Tanti e dell’assessore Alessandro Casi

“Ancora oltre mezzo milione di euro per interventi sull’edilizia scolastica. Attenzione costante alle scuole”

“Mentre proseguono i lavori per le due nuove scuole della città, la Cesalpino e il nuovo nido Colombo, e in attesa del significativo intervento a Sitorni che ammontano in totale a circa 11milioni e 500mila euro, continuano gli investimenti nelle scuole della città. In particolare, in questa fase, sono stati calendarizzati interventi per un totale di circa 550mila euro. Nello specifico tali interventi riguarderanno l’intervento di tinteggiatura di porzione delle facciate esterne della media inferiore “Vasari” e della primaria “Chimera”, la realizzazione di un ascensore esterno e il rinnovo dei servizi igienici della scuola dell’infanzia “Rodari”, l’impermeabilizzazione della copertura della media inferiore Margaritone, la nuova copertura del nido “Tante Tinte” di Indicatore, la nuova copertura della primaria “Pitagora” alla Chiassa. L’investimento di queste risorse è prova ancora una volta dell’attenzione che abbiamo messo e stiamo mettendo nell’edilizia scolastica e siamo anche orgogliosi di poter affermare, alla fine del nostro mandato, di aver interrotto la tendenza ad una marginalità che aveva visto questa città non investire più in scuole belle e scuole nuove. Si ricorda che prima della giunta Ghinelli solo la giunta Lucherini edificò la nuova Margaritone mentre negli anni del centro sinistra il tema scuole divenne sostanzialmente marginale”.