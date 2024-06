Anche gli studenti universitari di Arezzo si mobilitano per Gaza

Arezzo, 24 giugno 2024 – Dopo oltre nove mesi di conflitto, il massacro nei confronti della popolazione palestinese a Gaza continua inesorabilmente. Bombardamenti costanti e raid contro i civili rappresentano solo una parte del problema. La mancanza di cibo e acqua potabile, insieme alla distruzione degli ospedali, ha creato una situazione che va ben oltre l'emergenza umanitaria.

Il Collettivo Studentesco AGÀPE invita tutti gli studenti, docenti e le persone interessate a partecipare all'incontro, promosso in collaborazione con Oxfam, Arci e Associazione amicizia italo palestinese e Centro Onda d'urto, "Dibattito sull'attuale situazione a Gaza" che si terrà giovedì 27 giugno alle ore 17:00 presso l'Aula 3 della Palazzina Donne del Campus di Arezzo, Università di Siena. Questo incontro vuole essere un momento di riflessione e sensibilizzazione sulla tragica situazione che sta vivendo la popolazione di Gaza.

Durante l'incontro, interverranno personalità di spicco che operano nel campo dei diritti umani e delle emergenze umanitarie:

Paolo Pezzati, Portavoce per le Crisi Umanitarie di OXFAM Italia. Con la sua vasta esperienza sul campo, Pezzati offrirà una panoramica dettagliata delle condizioni di vita a Gaza e delle difficoltà che le organizzazioni umanitarie affrontano per portare aiuti alla popolazione.

Baha Hilo, Sociologo palestinese e attivista dell'Associazione "To Be There". Ha lavorato per la United Nations Works and Relief Agency in Cisgiordania ed è stato Campaign Officer per sei anni per l’iniziativa congiunta di advocacy promossa da YMCA e YQCA Palestina a Gerusalemme Est, dove ha curato la Olive Tree Campaign. Attualmente, si occupa dell’iniziativa "To Be There", che fornisce programmi educativi per il turismo e servizi per promuovere giustizia, uguaglianza e libertà per tutti i palestinesi.

Luca Gabrielli, Attivista dell'Associazione "Amicizia Italo-Palestinese". Gabrielli illustrerà le attività di solidarietà e supporto che l'associazione svolge per sostenere il popolo palestinese, e parlerà delle iniziative future volte a sensibilizzare l'opinione pubblica italiana sulla questione palestinese.

Oltre agli interventi, l'evento sarà arricchito dalla mostra fotografica "Resistere per Esistere". Questa mostra, che documenta il viaggio in Palestina svolto a settembre del 2023, offre un racconto vivido e toccante della situazione vissuta in Cisgiordania prima del 7 ottobre. Attraverso le immagini e le parole, i visitatori potranno immergersi nella quotidianità dei palestinesi, comprendere le loro difficoltà e apprezzare la loro resilienza.

L'obiettivo dell'incontro è non solo informare, ma anche stimolare una riflessione profonda e critica sulla situazione a Gaza, promuovendo un dibattito costruttivo e la ricerca di soluzioni concrete per alleviare le sofferenze della popolazione. Il Collettivo Studentesco AGÀPE ritiene fondamentale il coinvolgimento della comunità accademica e della cittadinanza in questo tipo di iniziative, poiché solo attraverso la consapevolezza e l'azione collettiva si possono fare passi avanti significativi verso la giustizia e la pace.

Gli organizzatori invitano la comunità accademica e la cittadinanza a partecipare numerosa per conoscere meglio la difficile situazione a Gaza e per discutere possibili azioni di solidarietà e supporto. La partecipazione attiva e l'impegno di ognuno di noi possono fare la differenza e contribuire a costruire un futuro migliore.