Maltempo in Toscana, allerta meteo gialla per giovedì 13 giugno. Le zone interessate

Firenze, 12 giugno 2024 – Allerta meteo gialla in Toscana per temporali forti per la giornata di giovedì 13 giugno. La zona interessata è tutta la costa toscana, isole comprese, e le Alpi Apuane; l’allerta scatta alle 7 di giovedì e termina alle 15.

Nel corso della mattinata sono possibili temporali forti su arcipelago, costa e Apuane. Nel pomeriggio possibili temporali nelle zone interne, in particolare quelle centro meridionali con possibili colpi di vento e grandine.

L’allerta riguarda parte di sei territori provinciali (Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa e Siena) e 73 comuni: