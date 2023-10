Meteo, ancora un’allerta in Liguria: le zone a rischio

La Spezia, 25 ottobre 2023 – Nuovo allerta meteo sul Levate Ligure. Arpal ha emesso l'allerta gialla sui bacini medi e grandi del Levante ligure a partire dalle 18 di domani e fino alla mezzanotte.

L'avvicinarsi di un fronte atlantico, si legge nell'analisi dell'Agenzia ligure, prevede un peggioramento dello scenario da giovedì pomeriggio. Sono attese piogge diffuse e rovesci anche moderati, con precipitazioni anche a carattere temporalesco.

Al momento, sull'estremo Levante, i suoli sono saturi e i livelli idrometrici al di sopra dei valori ordinari, per cui le piogge possono portare nuovi innalzamenti dei torrenti Vara e Magra. Oggi Il transito di un disturbo in quota favorisce un aumento dell'instabilità in particolare sulla parte di estremo levante regionale.

Previsti venti forti di libeccio su capi esposti del Ponente ligure con raffiche fino a 50-60 km/h e rilievi del Levante e delle valli alle spalle di Chiavari e dello Spezzino.

Dal pomeriggio di domani è atteso un nuovo peggioramento per l'avvicinarsi di un fronte atlantico con piogge diffuse e rovesci con intensità anche moderate e cumulate elevate sul Levante ligure e sulle alture del Levante.

Precipitazioni anche a carattere temporalesco, soprattutto dalla sera, con una bassa probabilità di temporali forti sul centro levante. Venti forti di libeccio su tutta la Liguria ABCE con raffiche fino a 50-60 km/h e localmente maggiori. Valori anche fino a 90-110 km/h sui crinali esposti.