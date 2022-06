Allarme siccità, Coldiretti Toscana: "Manca l'acqua necessaria ad irrigare i campi"

Firenze, 15 giugno 2022 - È allarme siccità nelle campagne toscane. Secondo Coldiretti Toscana, è concreto il rischio di una riduzione importante delle rese della produzione di girasole, mais, grano e altri cereali ma anche olivi, ortaggi e della frutta che si stacca prematuramente dalle piante per effetto dello stress idrico.

Secondo l'associazione un corso d'acqua su due fa registrare portate inferiori alla media del periodo, in base ai dati del servizio idrogeologico della regione Toscana e dell'Anbi, e l'assenza prolungata della pioggia con le precipitazioni che sono state dal 50% al 70% in meno rispetto alla media storica (29 mm invece di 71mm) e l'arrivo di Scipione dopo un mese di maggio che si è classificato il secondo più caldo di sempre, aggrava ulteriormente una situazione di forte sofferenza idrica.

"Manca l'acqua necessaria ad irrigare le coltivazioni che si trovano in una situazione di stress idrico - spiega in una nota il presidente di Coldiretti Toscana, Fabrizio Filippi - che mette a repentaglio le produzioni in buona parte della regione, in un 2022 segnato fino ad ora da precipitazioni praticamente dimezzate. Per salvare le coltivazioni, laddove è possibile, si sta ricorrendo all'irrigazione di soccorso attingendo dai pozzi o attraverso le botti".

Per Filippi, "senza un sistema di irrigazione consortile diffuso ed organizzato, che oggi copre appena il 9% dei campi coltivati, ed una intelligente distribuzione di invasi ad impatto zero la nostra agricoltura è destinata a perdere competitività. Dobbiamo essere pronti alle sfide che i cambiamenti climatici ci imporranno evitando sprechi, recuperando tutta l'acqua piovana possibile e applicando con rigore le tecniche dell'agricoltura di precisione per salvaguardare le falde".