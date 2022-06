Il prezzo del futuro secondo Friedman: non essere indifferenti davanti alla crisi ucraina

Firenze 20 giugno 2022 - «Una fase difficile per il mondo. La crisi in Ucraina non può essere risolta se Biden la lascerà in eredità ai Repubblicani che stanno tornando a farsi sotto in vista di Mid Term».

Ma anche il futuro dell’economia italiana dalla pandemia alla guerra, dalle spaccature della politica nazionale alla disaffezione per il voto dei cittadini. Grandi temi questa sera a Villa Bardini nel corso della presentazione del libro di Alan Friedman ‘Il prezzo del futuro’. All’iniziativa, condotta dalla direttrice de La Nazione, Agnese Pini, con l’autore hanno preso parte il senatore Andrea Marcucci (Pd) e il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

A fare gli onori di casa il presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Luigi Salvadori e Gabriele Ametrano, organizzatore con l’associazione Wimbledon. Un’analisi a tutto tondo degli scenari che si sono delineati dal primo governo giallo verde e delle opzioni che si stanno presentando alla luce della delicata situazione internazionale.

Le scelte atlantiste del primo ministro Draghi stanno portando delle fibrillazioni interne alla maggioranza che vive contraddizioni importanti (il dualismo Giorgetti Salvini, la minaccia di scissione dei pentastellati che hanno messo in discussione la posizione di Di Maio proprio sulle armi in Ucraina).

Su questo si incastra la ripartenza dopo la pandemia, la gestione del Pnrr, l’economia di guerra. Friedman nell’analizzare la complessa fase politica ed economica del paese ha provato a rispondere ad alcuni interrogativi sui bivi che l’Italia dovrà affrontare. Puntando diretto sulla classe dirigente del Paese, sulla figura di Mario Draghi chiamato a dare stabilità e credibilità a livello internazionale.

Il prezzo del futuro è una guida per evitare i pericoli e le trappole di un percorso accidentato e imboccare la strada giusta, ma anche per riflettere sul passato e cercare di non ripetere gli stessi errori. Ne scaturisce un racconto vibrante e reale, che rivela sotto una luce inaspettata non solo i processi decisionali che modellano la vita quotidiana della popolazione, ma anche le persone, gli uomini e le donne, che queste scelte le fanno ogni giorno.