Al teatro Antei di Pratovecchio un incontro sulla prevenzione delle truffe agli anziani

Arezzo, 23 settembre 2024 – È in programma oggi lunedì 23 settembre (ore 17:00) presso il Teatro degli Antei di Pratovecchio un incontro sulla prevenzione delle truffe agli anziani promosso dall'Arma dei Carabinieri in collaborazione con il Comune di Pratovecchio Stia.

Interverranno il Sindaco Luca Santini e il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bibbiena Ten. Domenico Gaudio.

Nell'occasione verranno fornite informazioni utili per riconoscere le situazioni a rischio e adottare i comportamenti migliori per contrastare questa minaccia. Simulazioni di sinistri stradali, truffe telefoniche e informatiche, truffa del falso carabiniere o del falso nipote sono fenomeni sempre più diffusi e attuali che prendono di mira gli anziani e le persone fragili, lasciando in loro segni indelebili. Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio domestico, le vittime subiscono, infatti, anche il senso di colpa di essere state raggirate. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati.