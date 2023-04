Aeronautica militare, giovani “aquile” in volo sui cieli di Firenze

Firenze, 19 aprile 2023 - Giovani aquile sul cielo di Firenze. E’ una Firenze bellissima e insolita quella apparsa dal cielo terso di questa mattina. Ad alzarsi in volo i 29 allievi del Corso Taurus della scuola Militare dell’aeronautica “Giulio Douhet”, che ha sede all’Istituto di scienze militari aeronautiche delle Cascine.

Questa mattina, 19 aprile, all’evento organizzato per far conoscere questa attività formativa dei ragazzi, che praticamente acquisiscono prima il brevetto di volo della patente di guida, erano presenti il Comandante dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, il Comandante della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, Colonnello Massimiliano Macioce. Ad alzarsi in volo con gli istruttori del 60° stormo di Guidonia anche il Questore di Firenze, Maurizio Auriemma. Per gli allievi della Douhet è stato un giorno importante, il progetto ‘Giovani aquile’ rientra nel piano dell’offerta formativa per il secondo anno della scuola (quarta superiore). Nella prima fase è previsto un corso di volo a vela su aliante “Grob Twin Astir” sempre presso il 60° Stormo di Guidonia, mentre la terza fase del progetto, nell’ultimo anno di scuola, consiste in una serie di voli motivazionali per i più meritevoli: o con le Frecce Tricolori oppure presso uno degli stormi operativi dell’Aeronautica Militare. Forti di questa esperienza, i ragazzi potranno cimentarsi anche nel conseguimento del brevetto con il corso di Volo da diporto o sportivo a motore, in collaborazione con l’Aeroclub di Firenze.

La Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, inaugurata a Firenze nel 2006, ospita il triennio finale del liceo classico e scientifico. Il 2 maggio prossimo scadranno i termini per presentare la domanda di partecipazione alla selezione pubblica. Dal 2006 ad oggi si sono diplomati presso la Scuola 505 allievi (141 di sesso femminile) dei Corsi Astro, Bora, Crono, Dardo, Espero, Fides, Ghibli, Iris, Lyra, Mito, Nadir, Omega, Perseo e Rigel. Attualmente sono presenti 100 allievi (di cui 53 ragazze) così distribuiti: 35 allievi del Corso Sirio, che stanno frequentando il terzo anno, 29 allievi del Corso Taurus, al secondo anno e 37 allievi del Primo Corso.