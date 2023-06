Ad Arezzo il Congresso Nazionale della Società Italiana di Nutrizione Umana

Arezzo, 7 giugno 2023 – Inizia oggi il XLIII Congresso Nazionale della SINU Società Italiana di Nutrizione Umana, evento annuale dedicato a studiosi ed esperti di tutti gli ambiti legati al mondo della nutrizione, che si terrà presso l’Arezzo Fiere e Congressi, fino al 9 giugno 2023.

Nella tre giorni, inaugurata proprio in concomitanza con la Giornata Mondiale della sicurezza Alimentare, alla presenza della Presidente SINU, Prof.ssa. Anna Tagliabue e dell'Assessore Francesca Lucherini, che ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale di Arezzo, saranno affrontate tematiche nutrizionali in modo multidisciplinare, con i massimi esperti nazionali, in un’ottica di aggiornamento medico-scientifico e confronto sulle nuove frontiere dell’alimentazione.

“Nel terzo millennio la nutrizione riveste un ruolo fondamentale da molti punti di vista, sia preventivo che curativo, e deve essere valorizzata attraverso la testimonianza di esperti certificati e difesa dalle insidie mediatiche, spesso portatrici di notizie non basate sulla evidenza scientifica, soprattutto a causa della diffusione sui social network delle cosiddette fake news,” ha affermato la Presidente SINU Prof.ssa Anna Tagliabue nel corso della sua lettura inaugurale. “Il Congresso Nazionale SINU, ospitato quest’anno nella splendida città di Arezzo, interpreta questo obiettivo fondante di crescita della conoscenza e porterà alla ribalta alcune tra le tematiche di maggiore attualità, spaziando dal ruolo consolidato della dieta mediterranea nella prevenzione e nella terapia, alle nuove frontiere dell’alimentazione, dalla sostenibilità della dieta per l’uomo e per il pianeta, con un’attenzione su consumi e sprechi, alla nutrizione nella terza età e nelle patologie infiammatorie croniche, senza dimenticare le crescenti evidenze sull’interazione tra dieta e microbiota”.

Nel corso del primo simposio si parlerà degli aspetti funzionali e metabolici dell'interazione microbiota umano e dieta, dell’effetto del microbiota nello svezzamento con alimenti della dieta mediterranea e sul microbioma intestinale come determinante dell'effetto della dieta sul rischio di cancro del colon retto.

“Ospitando questo importante evento nazionale che conta molti tra i maggiori studiosi ed esperti di nutrizione, Arezzo si conferma città ormai pronta ad accogliere e sviluppare ulteriormente una forma di turismo molto specifica, ma di grande interesse per il settore, ovvero quello congressuale. Si parlerà di alimentazione e anche in questo il nostro territorio è in grado di affermarsi per la riconosciuta qualità dei suoi prodotti. Auguro a tutti i partecipanti una “tre giorni” di confronto e di studio proficua e ringrazio gli organizzatori per aver scelto la nostra città quale sede di questa 43esima edizione”, così il messaggio del Sindaco di Arezzo, Ing. Alessandro Ghinelli.

Il Ruolo della dieta mediterranea nella prevenzione e nella terapia di alcune patologie specifiche sarà al centro della prima giornata del congresso e proprio su questo si è espresso il Direttore Generale Asl Toscana Sud Est, Antonio D'Urso, che, per sopraggiunti impegni non ha potuto essere presente.

“Una nutrizione adeguata ed equilibrata assume una importanza fondamentale nel percorso terapeutico di molteplici patologie e nella loro prevenzione, soprattutto a fronte dell’allungamento delle aspettative di vita. Nutrirsi in modo corretto può aiutare a diminuire la necessità di ricorrere alle cure dei sanitari. La scelta della Società Italiana di Nutrizione Umana di organizzare ad Arezzo il suo 43esimo congresso assume un significato importante, utile a focalizzare l’attenzione dei cittadini dell’area vasta sull’importanza di una nutrizione corretta. Un aspetto sul quale anche i nutrizionisti della Azienda Sanitaria Usl Toscana Sud est sono impegnati ogni giorno, collaborando con i medici specialisti che si occupano della presa in carico di pazienti con importanti patologie, per le quali l’aspetto nutrizionale e la corretta alimentazione rivestono un ruolo di primaria importanza”.

Il programma proseguirà con l’intervento del gruppo SINU Giovani, su Nutrizione e patologie croniche su base infiammatoria. Il problema dell’endometriosi, sempre più diffuso nella popolazione femminile, le patologie reumatiche e la modulazione della permeabilità intestinale da parte dei composti bioattivi, saranno gli argomenti affrontati dai soci SINU under 40, che tratteranno della relazione tra queste malattie e l’alimentazione, per una corretta prevenzione e gestione delle stesse.

I temi della nutrizione clinica e nell’anziano; dell’evoluzione della prima colazione e le fake news ad essa associate e le nuove scelte alimentari per la salute dell’uomo e del Pianeta offriranno, nei giorni a seguire, un’occasione di confronto, che contribuirà a rafforzare il bagaglio di strumenti a disposizione dei professionisti presenti.

Durante il congresso verranno, inoltre, premiati i Giovani della SINU per le migliori comunicazioni orali, i migliori Poster e abstract presentati. Tra i riconoscimenti, il premio societario “Gianni Barba”, destinato alla migliore ricerca scientifica, condotta nel campo della nutrizione umana, da un ricercatore iscritto alla SINU di età inferiore ai 35 anni.

La Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) è una società scientifica senza scopo di lucro che riunisce gli studiosi e gli esperti di tutti gli ambiti legati al mondo della nutrizione. Si impegna nella ricerca scientifica, nell’aggiornamento professionale, nell’informazione in campo alimentare e nutrizionale, con particolare attenzione alla promozione della sana alimentazione ed educazione alimentare e all’applicazione dei principi della nutrizione nelle diverse fasi della vita e per la prevenzione delle malattie a genesi nutrizionale. È presente sul territorio con 9 Sezioni regionali e Gruppi di Lavoro, tra i quali i Giovani SINU, nato nel 2017 con lo scopo di rispondere alle esigenze di formazione e ricerca dei giovani Soci.