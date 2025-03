A1 chiusa per una notte la stazione di Monte San Savino

Arezzo, 29 marzo 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 aprile, sarà chiusa la stazione di Monte San Savino, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Arezzo;

in uscita per chi proviene da Roma: Valdichiana.

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo che, da ieri ha investito l’area toscana, si è reso necessario annullare il primo fine settimana dei lavori – previsto tra venerdì 28 e lunedì 31 marzo - relativi alla seconda fase del piano di attività sul viadotto Borro Campora, al km 345+000 della A1 Miano-Napoli, tra Valdarno e Arezzo.

Il cronoprogramma dei lavori inizierà nel prossimo fine settimana, dalle 20:00 di venerdì 4 alle 7:00 di lunedì 7 aprile.

Il cantiere verrà rimodulato al termine delle festività pasquali, del ponte del 25 aprile e 1 maggio, a partire da venerdì 9 maggio, per tre weekend successivi, recuperando anche il fine settimana in cui non si è potuto intervenire.

Per tutta la durata degli interventi sarà attivata una deviazione di carreggiata in direzione di Roma, garantendo una corsia al transito per entrambe le direzioni di marcia.

Durante il weekend, in cui si prevedono giornate con tempi di percorrenza superiori alla media, verrà attivato dalla Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia un presidio operativo a supporto dell’utenza con mezzi di soccorso meccanico e squadre di viabilità aggiuntive in segnalazione di eventuali code.