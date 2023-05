A Volterra si rinnova il direttivo del Pd

Volterra, 18 maggio 2023 - Dopo l'elezione del neo segretario Dem Lorenzo Lazzerini, classe 1995, si rinnova il direttivo dell'Unione Comunale del Pd di Volterra. Ecco la rosa dei nomi: Vania Baroncini sarà vice segretaria, e Massimo Gazzarri è stato votato all’unanimità come nuovo presidente dell’assemblea dell’Unione Comunale. Maurizio Ghelardini è confermato come Tesoriere, Samuele Pazzagli, in qualità di segretario dei Giovani Democratici dell’Alta Val di Cecina, Jonni Guarguaglini, come segretario del Circolo Lavoro e Sviluppo, e ancora Lorenzo Fazio, Annamaria Lazzari e Guido Verdianelli. "Questa prima squadra - commenta il segretario Lazzerini - non sarà una compagine chiusa, ma rimarrà aperta a tutti coloro che vorranno aiutarci. Tutti noi crediamo fermamente che la condivisione delle scelte, il rapporto diretto con gli scritti, i simpatizzanti, le associazioni e gli enti che animano la nostra città e i cittadini alle cittadine nel loro complessivo siano le stelle polari sulle quali costruire un nuovo percorso politico per la nostra città. Ognuno di noi, in questa nuova segreteria, proviene da vari mondi e da vari settori della comunità portando quindi al Partito Democratico di Volterra non solo esperienze, ma ricchezze e nuovi punti di vista. Il percorso che ci attende non è facile, ma crediamo fermamente che uniti riusciremo nel nostro intento".