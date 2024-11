Arezzo, 14 novembre 2024 – A Castel Focognano consegnati gli attestati in occasione della Giornata del Merito e i riconoscimenti per i servizi resi alla comunità

Nel 2019 l’Amministrazione di Castel Focognano ha istituito “LA GIORNATA DEL MERITO” per conferire un riconoscimento ai cittadini che svolgono attività meritorie e che si sono distinti in vari campi: politico, scientifico, culturale, civile, sociale, sportivo ed economico.

Nel 2020 è stata premiata l’atleta Elisa Liguri dell’Accademia Karate Casentino, medaglia d’oro Campionati nazionali italiani Cadetti, per i grandi e continuativi meriti sportivi conseguiti che hanno fatto onore alla comunità di Castel Focognano.

Per l’anno 2022, l’Amministrazione ha conferito tale onorificenza alla scrittrice Anna Maria Vignali per meriti in campo culturale, autrice di numerosi racconti ha ottenuto importanti riconoscimenti e premi letterari di “Poesia e Narrativa” e “Narrativa Romanzo facendo conoscere il territorio di Castel Focognano attraverso le sue pubblicazioni.

L’anno successivo il riconoscimento è andato a Simone Fracassi che rappresenta la quarta generazione di una famiglia che opera dal 1927 nella storica Macelleria di Rassina. Simone, che vanta l’appellativo di “Re della Chianina”, ha fatto conoscere il nostro territorio, Castel Focognano e Rassina, in Italia e nel mondo.

Quest’anno, il premio è stato assegnato a Linda Fratini, sceneggiatrice e regista-formatrice- operatrice di educazione visiva nelle scuole, che si è dedicata al giornalismo cinematografico, collaborando alla realizzazione di documentari, fiction di successo, opere cinematografiche distribuite in vari festival nazionali e internazionali, aggiudicandosi numerosi premi.

Grandi eccellenze del territorio che si sono distinte per meriti straordinari che hanno suscitato vasta eco e dato lustro a Castel Focognano.

Oltre alla Giornata del merito quest’anno sono stati assegnati degli “ATTESTATI DI RICONOSCENZA per servizi resi alla comunità” a persone che si sono rese benemerite verso il comune per il meritevole e continuativo impegno profuso in favore della locale collettività.

Sabato scorso presso la “Sala della Toscana”, l’Amministrazione ha infatti consegnato degli attestati a tre concittadini, che nel corso del tempo e in vario modo, si sono prodigati nell’interesse del bene comune dimostrando attenzione e dedizione, offrendo tempo ed energie al paese.

“Attraverso questi riconoscimenti per i servizi resi alla comunità, l’Amministrazione ha voluto dimostrare il forte apprezzamento e l’immensa gratitudine a queste figure per tutto quanto è stato da loro realizzato e per tutto ciò che continueranno a fare, esempio di partecipazione alla vita civica, culturale e sociale, di impegno e attaccamento al lavoro. La loro fattiva e generosa presenza, il lavoro svolto con incondizionata disponibilità, dimostra il sentito legame e il forte senso di appartenenza che hanno con il territorio, il loro costante e continuo impegno sociale è espressione di responsabilità, solidarietà, senso civico e rispetto delle Istituzioni” ha dichiarato il Sindaco Lorenzo Remo Ricci.

“Abbiamo pensato di ripetere ogni anno l’assegnazione di questi riconoscimenti per servizi resi alla comunità per risvegliare il senso civico, l’appartenenza, il legame al territorio, il rispetto della cosa pubblica e la partecipazione alla vita sociale.

Ci auguriamo, pertanto, che questo serva a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della partecipazione, della solidarietà e del volontariato e che queste figure possano essere di esempio per le nuove generazioni” ha concluso Ricci.