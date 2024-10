4° Forum dei Sindaci: al Palazzo delle Nazioni dell'Onu di Ginevra la “due giorni” sul futuro delle città del mondo

Arezzo, 2 ottobre 2024 – Al Palazzo delle Nazioni dell'Onu di Ginevra la “due giorni” sul futuro delle città del mondo

Ghinelli: “Un'occasione unica di scambio di esperienze e progettualità”

Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha preso parte al quarto Forum dei sindaci, svoltosi a Ginevra, nel Palazzo delle Nazioni dell'Onu. Il forum, promosso dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in collaborazione con la Missione permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a Ginevra, ha inteso promuovere un confronto internazionale sul futuro delle città in relazione ai temi dell'agenda 2030 dell'Onu. Una “plenaria” dei sindaci del mondo, riuniti per elaborare in modo collaborativo una dichiarazione di risultati, sottolineando il ruolo cruciale delle città e degli attori locali nel tracciare la strada verso un futuro più sostenibile per tutti.

Ghinelli è intervenuto per portare il contributo di Arezzo sui temi dello sviluppo sostenibile, pace e sicurezza, scienza tecnologia innovazione e cooperazione digitale, giovani e generazioni future, trasformazione della governance globale. A conclusione del forum è stato discusso, approvato e sottoscritto da tutti i sindaci un documento sul futuro delle città.

“Incontrare e confrontarsi con i sindaci delle diverse città del mondo sui temi fondamentali per il futuro delle comunità ha offerto un'occasione unica di scambio di esperienze e progettualità. Al centro, la sostenibilità e la sicurezza delle città, e una attenzione particolare alle giovani generazioni e al loro futuro. Arezzo ha potuto portare il proprio contributo in ognuno dei segmenti discussi, con particolare approfondimento circa i temi di sostenibilità ambientale, sicurezza urbana e impegno per la pace raccontando il 'metodo Rondine' e il coinvolgimento prezioso dei giovani”, ha commentato il sindaco Ghinelli.

La due giorni è stata anticipata dall'incontro con l'ambasciatore Vincenzo Grassi, rappresentante Permanente d'Italia presso l'ONU e le Organizzazioni Internazionali a Ginevra, al quale Ghinelli ha partecipato insieme ai sindaci di Perugia e di Cassino.