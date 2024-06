21 giugno, Giornata dello Yoga: la pratica della longevità che fa bene a tutti

Firenze, 21 giugno 2024 - Il 21 giugno si festeggia la Giornata Internazionale dello Yoga, nata nel 2014 su iniziativa delle Nazioni unite per sensibilizzare il mondo sui numerosi benefici della pratica dello yoga che non è solo una diffusissima pratica fisica ma anche e soprattutto una vera e propria disciplina mentale. La giornata è festeggiata in tutto il mondo anche con raduni all'aperto.

L'immunologo esperto di longevità, Alberto Beretta, direttore del Comitato Scientifico di SoLongevity, spiega: “La pratica dello yoga è associata alla longevità attraverso diversi meccanismi scientifici. Studi hanno dimostrato che lo yoga riduce l'infiammazione sistemica, un fattore chiave nell'invecchiamento e nelle malattie croniche. Gli esercizi di yoga migliorano infatti la variabilità della frequenza cardiaca, un indicatore di buona salute cardiovascolare. Le tecniche di respirazione e meditazione diminuiscono inoltre i livelli di cortisolo, riducendo lo stress e il rischio di malattie correlate. Infine, la pratica regolare dello yoga è associata a una migliore qualità del sonno, un altro fattore determinante per una maggiore longevità.”

A Firenze, tra i vari appuntamenti, yoga e benessere saranno le parole chiave delle esperienze wellness proposte ai visitatori di Manifattura Tabacchi, contesto polivalente ripensato da architetti di fama internazionale per restituire alla città un nuovo distretto creativo e produttivo all’avanguardia. Lostudioesse propone per la giornata due classi speciali nel contesto naturale di Officina Botanica: Vinyasa Yoga alle ore 8.10 e Odaka Yoga alle ore 19.10. Stamattina la giornata si apre con Vinyasa Yoga, una classe fluida e dinamica in cui le posizioni asana dello yoga tradizionale – coordinate costantemente con il respiro pranayama – si susseguono in maniera continua e rapida, attraverso precise transizioni. Vinyasa è un termine sanscrito generico che si riferisce alla sincronizzazione del respiro con il movimento. Definito anche meditazione in movimento, il Vinyasa Yoga permette di ottenere numerosi benefici psicofisici, tra i quali il potenziamento della forza e della resistenza muscolare, della mobilità e della flessibilità, insieme a una migliore capacità di concentrazione e di gestione dello stress. È consigliato per coloro che ricercano una sessione in cui il movimento e la meditazione abitano uno spazio comune, che amano testare e superare i propri limiti fisici e mentali. Sono consigliate 2 lezioni settimanali oppure 1 da integrare con la pratica di altre discipline. Con Odaka Yoga l’appuntamento è invece alle ore 19.10 di oggi. Nada oltre trent’anni di ricerca e sperimentazione, il metodo Odaka trova ispirazione dall’osservazione del moto dell’oceano e delle sue onde, dove nel fondere il Bushido (la via del guerriero), lo zen e lo yoga, sono espressi fisicamente ed emotivamente i principi di trasformazione, adattabilità e forza interiore. I ritmi naturali del moto ondoso vengono rievocati dal corpo durante la pratica, così da fargli acquisire la fluidità dell’acqua. Le lezioni di Odaka Yoga sono effettuate con uno stile “liquido”, attraverso l’incontro del fluire dell’energia interiore che deriva dalla pratica delle arti marziali unita allo spirito Zen della pace mentale. Una delle peculiarità della tecnica è rappresentata dalla funzionale tridimensionalità del movimento. Sono consigliate 2 lezioni settimanali oppure 1 da integrare con altre classi.

Non ci sono limiti di età. Cosa differenzia queste due tecniche dalle altre di Yoga? Rispetto allo Yoga tradizionale, sono entrambe caratterizzate dalla fluidità del movimento e quindi dal fluire dell'energia; sfidano in maniera dinamica i limiti fisici e mentali; sono molto amate da persone di tutte le età per anche per la didattica “coreografica” delle sequenze motorie proposte. E poi ci sono i trattamenti estetici di vario tipo aspettano i visitatori da Divine Estetica, caratterizzati da elevati standard di qualità, mentre per un hairstyling di qualità Polverenera è aperto fino alle 19. Nasce oggi Michel Platini nato il 21 giugno 1955 a Joeuf. Oggi il grande calciatore francese compie 69 anni. Una volta regalò il suo Pallone d’Oro a Gianni Agnelli. “L’Avvocato mi chiese se fosse davvero tutto d'oro. E io gli risposi: Avvocato, se fosse stato tutto d’oro, non glielo avrei certo regalato”. Maurizio Costanzo