2 gennaio, spettacolo nel cielo della Toscana: la notte delle meteore Quadrantidi

Firenze, 2 gennaio 2025 - Il cielo del 2025 si annuncia sfavillante: salutato da una pioggia di stelle cadenti, tornerà a regalare lo spettacolo della Luna rossa grazie a due eclissi totali, come non se ne vedevano dal 2022. Il primo appuntamento è stanotte, dunque occhi al cielo dalla Toscana e non solo. Come un fuoco d'artificio cosmico, all'alba del 3 gennaio lo sciame di meteore delle Quadrantidi raggiungerà il picco per salutare il nuovo anno. "Sarà uno spettacolo da non perdere perché non ci sarà alcun disturbo da parte della Luna - osserva l'astrofisico Gianluca Masi - e la sera ci sarà la congiunzione fra Luna e Venere. L'indomani l'occultazione di Saturno da parte della Luna "sarà visibilissima dall'Italia".

"Il 2025, che si apre con un gennaio scalpitante, sarà un anno molto interessante dal punto di vista astronomico", sottolinea Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope. Il nuovo anno porta infatti con sè anche due eclissi di sole, entrambe parziali, una parata di pianeti al completo e poi Marte e Saturno visibili al loro meglio, tre superlune (il 7 ottobre, il 5 novembre e il 4 dicembre) e un incontro ravvicinato tra Venere e Giove, i pianeti più brillanti. La prima delle due eclissi totali di Luna del 2025 è prevista il 14 marzo e sarà visibile solo dalle Americhe: la seconda arriverà il 7 settembre e "sarà ben visibile anche dall'Italia", osserva Masi, oltre che nel resto d'Europa e in Australia, Asia e Africa. La durata prevista per la fase di totalità è di 82 minuti. Delle due eclissi parziali di Sole, la prima è attesa il 29 marzo, visibile dall'Europa e solo parzialmente dall'Italia, dal Centro e dal Nord-Ovest, dice l'astrofisico. Il fenomeno si potrà invece osservare bene da Canada e Asia settentrionale. Il 21 settembre sarà la volta della seconda eclissi di Sole, anche questa parziale e visibile solo da Australia e Antartide. Fra i pianeti, il 16 gennaio Marte si imporrà alla scena, quando si troverà in opposizione, prosegue Masi. Vale a dire che Marte sarà allineato sia con la Terra sia con il Sole e di conseguenza apparirà nel cielo più grande e più luminoso. Il 21 settembre toccherà a Saturno essere in opposizione. Intanto per febbraio si prepara una parata di pianeti: "saranno tutti visibili contemporaneamente. Saturno - dice Masi - sarà un po' più difficile vederlo a occhio nudo, ma l'aiuto di un binocolo sarà sufficiente per osservare anche Urano e Nettuno".

I pianeti più brillanti, Venere e Giove, appariranno poi vicinissimi nella congiunzione del 19 settembre, alla quale si aggiungerà la stella Regolo. Sarà invece deludente l'attesa pioggia di stelle cadenti di agosto, rovinata dalla Luna piena. In compenso, aggiunge l'astrofisico, "le stelle cadenti di dicembre, le Geminidi, si prevedono eccezionali". Un'altra caratteristica del 2025 è di far parte degli anni del lunistizio maggiore. Il lunistizio indica il punto più a Nord e quello più a Sud in cui sorge la Luna nell'arco di un mese e gli estremi assoluti di questo ciclo, ossia il punto più a Nord e quello più a Sud in cui può sorgere la Luna, sono i lunistizi maggiori, che vengono raggiunti una volta ogni 18,6 anni. "Il record è stato toccato nel 2024", osserva Masi, ma "il lunistizio dell'11 giugno 2025, pur non paragonabile a quello del 22 giugno 2024, sarà comunque interessante".