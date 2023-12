18 dicembre 2023, i 60 anni di Brad Pitt. Tutti i compleanni vip che non ti aspetti

Firenze, 18 dicembre 2023 – Oggi Brad Pitt compie 60 anni. Il peso del tempo sembra attenuato nei volti dei numerosissimi personaggi celebri che nel 2023 hanno raggiunto gli “anta”. Anche di grande peso, come i 90 compiuti dalla ancor scoppiettante Sandra Milo l'11 marzo. Luisa Ranieri ha spento 50 candeline il 16 dicembre. Stessa età per Eva Herzigova, top model che ha festeggiato i 50 anni il 10 marzo, come la sua compagna di passerelle Heidi Klum, che li ha raggiunti il primo giugno. Tra le celebrità di casa nostra che hanno tagliato questo traguardo ci sono Rula Jebreal (il 24 aprile), Adriana Volpe (il 31 maggio) e ancora Geppi Cucciari (il 18 agosto), e Ilaria D'Amico (il 30 agosto). Hanno chiuso l'anno magnifico Filippa Lagerback, 50 il 21 settembre, Ines Sastre (il 21 novembre) e Paola Cortellesi (il 24 novembre). Non solo donne ovviamente, ai 50 anni sono arrivati nel 2023 alcuni volti inconfondibili della nostra tv come Alessandro Preziosi (il 19 aprile), Giorgio Pasotti (il 22 giugno) e Salvo Sottile che ha spento le candeline il 31 gennaio. Ha tagliato il traguardo dei 50 anni anche Monica Lewinsky, il 23 luglio. Ma forse più sorprendenti sono i sessantenni del 2023, a partire da Brad Pitt appunto che li compie oggi. Prima di lui Johnny Depp, che è arrivato ai 60 il 9 giugno. Ha festeggiato 60 anni anche Claudio Amendola il 16 febbraio, Marco Giallini il 4 aprile, mentre Susanna Messaggio ha spento le candeline il 30 gennaio e Luca Laurenti il 29 aprile. Sei decadi di capolavori da collezionare per Quentin Tarantino, che ha compiuto 60 anni il 27 marzo, mentre Sabina Guzzanti li ha festeggiati il 25 luglio, ed Eros Ramazzotti il 28 ottobre. Sessant'anni in musica anche per Biagio Antonacci il 9 novembre, anticipato di qualche giorno da Antonella Elia. Sessanta anni anche per Antonella Clerici che li ha raggiunti il 6 dicembre. Non parliamo poi dei settantenni del 2023 tra cui spiccano Simona Izzo (il 22 aprile), Pierce Brosnan (il 16 maggio), Ron (il 13 agosto), Sergio Castellitto (il 18 agosto), Nanni Moretti (il 19 agosto) Eleonora Giorgi (il 21 ottobre) e Lello Arena (il 1 novembre). Chiudono la meraviglia dei 70, Kim Basinger l'8 dicembre e John Malkovich il 9 dicembre. Nasce oggi Steven Spielberg nato il 18 dicembre del 1946 a Cincinnati. Uno dei registi più prolifici e influenti della storia del cinema hollywoodiano, compie oggi 77 anni. Aveva 13 anni ed era un ragazzino con la passione per il cinema, quando scrisse e diresse The Last Gun, corto sulla sete di vendetta di un orfano i cui genitori erano stati uccisi da un bandito. Ha detto: “Perché pagare un dollaro per un segnalibro, quando si può utilizzare la banconota come segnalibro stesso?”