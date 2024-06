Vernissage per la mostra personale di Mario Dolfi

Arezzo, 11 giugno 2024 – Enigmatico, misterioso, fantastico, onirico: sono aggettivi spesso usati per definire il percorso creativo di Mario Dolfi, pittore biturgense dall’estro inconfondibile, inconsapevolmente simbolico ma sempre di immediata comunicativa. Ed è da subito successo per la sua mostra personale inaugurata alla Sansepolcro Art Gallery, la realtà espositiva aperta dal settembre 2023 in via XX Settembre 15 a Sansepolcro da Marcello Medici e Stefano Vannini. Gratificato da un pubblico numeroso e partecipe, questo evento si segnala come uno dei più originali appuntamenti nel panorama valtiberino dell’arte visiva. Riduttivo parlare di fantascienza o di magia riguardo all’opera di Mario, il quale esprime significati reconditi e soluzioni estetiche che colpiscono nel profondo la sensibilità dell’osservatore: chi guarda questi lavori riconosce in una parte nascosta di sé un immaginario che non sapeva di possedere e che invece grazie a Mario Dolfi sgorga senza mediazioni nella mente e nell’anima del visitatore della mostra. Il tutto è visibile fino a venerdì 28 giugno p.v. irrinunciabile.