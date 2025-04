Il grande repertorio sinfonico protagonista nel concerto con l’Orchestra da Camera Fiorentina e il maestro Giuseppe Lanzetta, insieme al pianista Francesco Nicolosi tra Beethoven e Schubert

Arezzo, 24 maggio 2025 – La forza di Beethoven e il lirismo profondo di Schubert in un concerto da non perdere con l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta, con la partecipazione straordinaria del pianista Francesco Nicolosi: appuntamento sabato 10 maggio alle ore 21:00 presso il Teatro Petrarca con un programma che prevede l’esecuzione del Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra in Do maggiore op. 15 di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia n. 4 in Do minore D. 417 “Die Tragische” di Franz Schubert. L’evento è possibile grazie alla Fondazione Guido d’Arezzo – ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti – e a Giovanni Andrea Zanon, direttore artistico della stagione concertistica della fondazione; con il supporto di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze (info www.fondazioneguidodarezzo.com, biglietti su www.discoverarezzo.com e in biglietteria al Teatro Petrarca).

Fondata nel 1981 dal maestro Giuseppe Lanzetta, l’Orchestra da Camera Fiorentina si è affermata nel panorama musicale nazionale e internazionale per la qualità delle sue interpretazioni e la versatilità delle sue formazioni. Con una media di oltre 1850 concerti tenuti in Italia e all’estero – tra cui Stati Uniti, Brasile, Messico, Germania, Spagna, Polonia e Slovenia – l’orchestra ha collaborato con artisti di fama mondiale e partecipato a prestigiosi festival. Fin dalla sua nascita, l’ensemble si distingue per l’impegno nella promozione della musica classica e barocca, realizzando incisioni discografiche, progetti educativi e numerose prime esecuzioni. Sotto la guida del maestro Lanzetta, l’Orchestra continua a essere una delle realtà cameristiche più dinamiche del nostro Paese. Francesco Nicolosi, tra i più acclamati pianisti italiani a livello internazionale, ha dedicato gran parte della sua carriera alla valorizzazione del repertorio romantico e post-romantico, ricevendo premi e riconoscimenti per le sue interpretazioni raffinate e virtuosistiche.

TICKETS

online su www.discoverarezzo.com

al Teatro Petrarca tutti i mercoledì dalle 17.30 alle 19.30

Prezzo del biglietto:

platea e primo ordine 15€ intero e ridotto 12€

2 e 3 ordine €10,00 intero e €7,00 ridotto

4 ordine € 7,00 intero e €5,00 ridotto

ridotto dipendenti comunali €5,00