Arezzo, 18 luglio 2024 – A Sansepolcro spazio.ART&PEOPLE, situato in Via XX Settembre 106A, è lieta di annunciare che dal 12 al 20 luglio 2024 ospiterà la mostra "Vasari: Le Vite", un'opera video di Federico Tiezzi. Questo progetto artistico, ispirato a "Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori" di Giorgio Vasari, ripercorre le vite di sette pittori del Medioevo e del Manierismo italiano, offrendo uno sguardo innovativo e coinvolgente su queste figure storiche fondamentali.

Federico Tiezzi, uno dei padrini del prestigioso Kilowatt Festival 2024, ha realizzato questa video-installazione con l'intento di rendere omaggio al lavoro di Vasari, esplorando in profondità le vite e le opere di alcuni dei più grandi artisti italiani. La mostra rappresenta un viaggio visivo e narrativo che attraversa secoli di storia dell'arte, esaltando la maestria e la creatività che hanno definito un'epoca.

spazio.ART&PEOPLE è onorata di collaborare con Kilowatt Festival per questa eccezionale iniziativa. La proposta di ospitare "Vasari: Le Vite" è stata accolta con grande entusiasmo dal presidente Giovanni Tricca, poiché si allinea perfettamente con la missione di spazio.A&P di promuovere l'arte e la cultura in tutte le loro forme. Questa mostra non solo celebra il talento di Federico Tiezzi, ma rafforza anche l'impegno di spazio.ART&PEOPLE nel sostenere progetti artistici di alto livello e di rilevanza storica.

Invitiamo il pubblico a partecipare a questa straordinaria esposizione e a lasciarsi ispirare dalle storie di artisti che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'arte. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00, con ingresso libero.