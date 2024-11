“Vasari. Il Teatro delle Virtù”: una mostra sempre più a misura di bambini e bambine con i nuovi laboratori tra giochi e cacce al tesoro

Arezzo, 21 novembre 2024 – È sempre più a misura di bambini e bambine “Vasari. Il Teatro delle Virtù”, la mostra con cui la città di Arezzo celebra uno dei suoi cittadini più celebri allestita tra la Galleria Comunale e i suggestivi spazi dell’ex Chiesa di Sant’Ignazio con la curatela di Cristina Acidini in collaborazione con Alessandra Baroni. In programma ogni domenica ore 10.00 fino al 5 gennaio laboratori, atelier e giochi per giovani visitatori e giovani visitatrici tra i 6 e gli 11 anni, a cura della libreria Premio Andersen La casa sull’albero. Si conferma così l’attenzione rivolta ai più piccoli che caratterizza il progetto “Arezzo. La città di Vasari”, sistema di celebrazioni dedicato all’artista e intellettuale nella sua città natale promosso da Comune di Arezzo e Fondazione CR Firenze con Fondazione Guido D’Arezzo; col patrocinio del Ministero della Cultura; in collaborazione con Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura, Gallerie degli Uffizi, Fondazione Arezzo Intour e Discover Arezzo; col contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali; il sostegno di Camera di Commercio Arezzo-Siena e la curatela dal comitato scientifico presieduto da Carlo Sisi. Boom di prenotazioni per i percorsi dedicati alle scuole creati col contributo dell’assessorato alla scuola del Comune di Arezzo, e in programma per sabato 23 novembre uno speciale dedicato alla mostra su “Passaggio a Nord Ovest”, storica trasmissione di Rai1 condotta da Alberto Angela.

Il calendario dei laboratori kids “Alla scoperta di Giorgio Vasari” domenica 24 novembre proporrà “Viaggio in Italia con Giorgio Vasari”, che traccerà la mappa delle relazioni intessute in lungo e in largo dall’artista. Si proseguirà poi con “L'arte è di casa. Giorgio Vasari e la sua dimora d'artista”, che trasformerà i partecipanti in agenti immobiliari d'eccezione (1/12); “Caccia ai tesori nascosti tra le opere di Giorgio Vasari”, un gioco per diventare veri detective dell’arte (8/12); “Il libro del disegno. Un museo portatile d'arte e di vita”, per realizzare il proprio libro del disegno a cui affidare il racconto dell'opera d'arte più importante: noi stessi (15/12); "Messer Giorgio amico mio caro. Vasari e Michelangelo: storia di una lunga amicizia”, che ripercorre gli aneddoti legati al rapporto tra i due artisti (22/12); “L’avventura di un architetto. Vasari e i grandi cantieri architettonici”, per riflettere su come un buon progetto possa cambiare la qualità della vita delle persone (29/12). Conclusione con “La coda della Chimera di Arezzo”: un incontro per scoprire il ruolo che ebbe Vasari nel ritrovamento dell’opera, la passione per gli etruschi di Cosimo I, il mito di Bellerofonte e Pegaso e soprattutto il mistero legato alla famosissima coda di serpente (5/01). Info su [email protected], prenotazioni www.fondzioneguidodarzzo.com.

In programma anche iniziative in vista delle festività. “Vogliamo che la visita a questa magnifica mostra possa divenire il regalo aziendale ideale soprattutto per le molte realtà produttive aretine – spiega il direttore di Fondazione Guido d’Arezzo Lorenzo Cinatti – delle quali alcune hanno sostenuto come sponsor la mostra stessa. Proprio per questo abbiamo realizzato dei coupon aziendali a prezzi davvero convenienti. Crediamo che la vista a questi capolavori e alla Chimera possa essere una bellissima strenna natalizia per i molti occupati del distretto produttivo aretino”.

“Vasari. Il Teatro delle Virtù” è promossa da Comune di Arezzo e Fondazione CR Firenze con Fondazione Guido D’Arezzo, col patrocinio del Ministero della Cultura, in collaborazione con Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura, Gallerie degli Uffizi, Fondazione Arezzo Intour e Discover Arezzo, col contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali e a cura dal comitato scientifico presieduto da Carlo Sisi. Main sponsor: Estra. Con il sostegno di Camera di Commercio Arezzo-Siena. Sponsor: Unoaerre, SECO SPA, Caurum, Unicoop Firenze. Sponsor tecnico: DUAL Italia, Flavio Buonagurelli Broker Assicurativo. Progetto grafico a cura di Wml design.