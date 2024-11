Arezzo, 25 novembre 2024 – “Varchi di Natale” torna la magia dal 30 novembre fino al 6 gennaio 2025 con arte, cultura, spettacoli per bambini, mercatini e tradizioni, nelle vie e piazze del Centro storico di Montevarchi e di tutto il territorio comunale.

Il programma delle iniziative è stato presentato in palazzo del Podestà dal sindaco Silvia Chiassai Martini e l’assessore al Centro storico e Promozione del territorio Sandra Nocentini, dal Consigliere della Camera di Commercio Arezzo Siena Fabrizio Bernini, il Presidente della Pro-Loco Alessandro Chimenti insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria Sara Ballerini di Confesercenti, Sandra Fei di CNA, Giacomo Magi di Confartigianato e Roberta Soldani di Confcommercio

La magia prenderà il via sabato 30 novembre con il countdown per l’accensione dell’albero di Natale in piazza Varchi tra luci, decorazioni e addobbi sul tema del “Bianco Natale e la neve” che contribuiranno a creare una perfetta atmosfera natalizia insieme ai tanti eventi in programma.

Tra gli appuntamenti più attesi dedicati ai bambini: l’apertura della Casa di Babbo Natale in via Roma, quest’anno più grande e spaziosa (domenica 1 dicembre), l’Inaugurazione del villaggio della Lego (sabato 7 dicembre) e la calata di Babbo Natale e i suoi aiutanti dal campanile della Collegiata (22 dicembre).

Domenica 1 dicembre sarà inaugurato anche il Progetto di beneficenza “Il Natale dei sogni” a cura di Skynet

La musica farà da sottofondo al clima natalizio con tanti eventi, tra cui i cori degli studenti degli Istituti comprensivi di Montevarchi in piazza Varchi (30 novembre, 7 e 14 dicembre), il Concerto itinerante (8 dicembre), il Concerto di Natale in Collegiata della Polifonica San Lorenzo (20 dicembre) e lo spettacolo “Natale all’Improvviso” dello studio di Danza Caroline in piazza Varchi (15 dicembre), i cori itineranti del Comitato Ginestra e dintorni (1-21 dicembre) e l’ esibizione del Corpo Musicale “G. Puccini” (21 dicembre), il coro di Natale “Christmas in lovah” a cura dell’Ass. Paro Paro, la vigilia di Natale

L’arte e la cultura, unite alla tradizione, caratterizzeranno il Natale montevarchino. Ben cinque le mostre che saranno aperte in questo periodo. Il palazzo del Podestà sarà protagonista di “Arte Vagante, anzi in tour” a cura della Fondazione Mauro e Nuccia Capitani, con l’esposizione di circa 30 opere di artisti toscani, e non solo, del Novecento e Contemporanei, dal 7 dicembre fino all’Epifania. Per gli amanti dei presepi si potrà ammirare la mostra “Quella notte a Betlemme”, in via Roma, a cura della Proloco e degli “Amici del presepe” con la direzione artistica di Romano Dini (8 dicembre) Ed ancora “Presepi in vetrina” con sculture, pitture e grafica, a la mostra collettiva di Artinvalle, mentre al Chiostro di Cennano, i fotoamatori allestiranno la mostra “Pets Portraits”, dal 14 dicembre al 12 gennaio 2025.

Anche quest'anno, come da tradizione che si rinnova da decenni, sarà allestito il "Presepe dei Cappucini" all'interno della chiesa dei Padri Cappucini di Montevarchi, visitabile dall'8 dicembre al 6 gennaio 2025

Per tutto il periodo natalizio passeggiando per le vie del Centro si potranno fare curiosi incontri. Dai clown Ferux con le bolle giganti, giocolerie e palloncini, all’ l’intrattenimento itinerante di personaggi e mascotte del circo Arkar fino al motoraduno dei Babbi Natale in via Roma e piazza Varchi (22 dicembre)

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con il circo Arkar, offrirà due spettacoli ai nonni della Rsa e porterà il circo nella stessa Rsa per gli ospiti che non possono muoversi. Un modo per essere sempre “comunità” soprattutto a Natale

Peri più golosi: l’apertura dello stand della Pro-loco con i bomboloni, a partire dal 30 novembre. Per fare acquisti: Mercatino della Neve…solidarietà …creatività, curato da scuole e associazioni (8-15 dicembre) e per curiosare con la Fiera d’inverno a cura dell’associazione via dei Musei (15 dicembre). E tante altre iniziative in vari punti della città. Anche Levane festeggerà il Natale il 14 e 15 dicembre, a cura dell’Associazione “Io sono Levane”

Il 2024 si concluderà con la grande festa in piazza Varchi dell’ultimo dell’anno con lo spettacolo “Music Laser San Silvestro 2025” e la musica di “Mulino strix on tour”, dopo il successo del Perdono e la partecipazione all’evento di centinaia di giovanissimi, con il brindisi di mezzanotte. Lunedì 6 gennaio sarà interamente dedicato all’arrivo delle Befane in Vespa in via Roma.